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https://tr.sputniknews.com/20210913/yurtta-kalmak-istemeyen-genc-kiz-odasini-yakti-1048877594.html
Yurtta kalmak istemeyen genç kız odasını yaktı
Yurtta kalmak istemeyen genç kız odasını yaktı
Düzce'de, kız yetiştirme yurdunda kalan N.D., yurttan çıkmak istedi. Görevlilerin izin vermemesi üzerine genç kız odasındaki yatak ve yorganları ateşe... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T23:04+0300
2021-09-13T23:04+0300
yaşam
yangın
düzce
yurt
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Olay, Düzce'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kız yetiştirme yurdunda meydana geldi.Eskişehir’den Düzce’ye sevk edilen 16 yaşındaki genç kız, Düzce’deki yurtta kalmak istemediğini söyleyerek görevlilere dışarı çıkmak istediğini söyledi.Görevlilerin izin vermemesi üzerine odasına dönen N.D. yatak ve yorganları ateşe verdi. Durumun fark edilmesi üzerine görevliler yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürerek durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yurda dağılan dumanı tahliye etti.Odasını ateşe veren N.D.’nin ise dumandan etkilendiği belirlenip, 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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yangın, düzce, yurt

Yurtta kalmak istemeyen genç kız odasını yaktı

23:04 13.09.2021
© DHADüzce
Düzce - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© DHA
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Düzce'de, kız yetiştirme yurdunda kalan N.D., yurttan çıkmak istedi. Görevlilerin izin vermemesi üzerine genç kız odasındaki yatak ve yorganları ateşe verirken, görevliler yangını söndürdü.
Olay, Düzce'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kız yetiştirme yurdunda meydana geldi.
Eskişehir’den Düzce’ye sevk edilen 16 yaşındaki genç kız, Düzce’deki yurtta kalmak istemediğini söyleyerek görevlilere dışarı çıkmak istediğini söyledi.
Görevlilerin izin vermemesi üzerine odasına dönen N.D. yatak ve yorganları ateşe verdi. Durumun fark edilmesi üzerine görevliler yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürerek durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yurda dağılan dumanı tahliye etti.
Odasını ateşe veren N.D.’nin ise dumandan etkilendiği belirlenip, 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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