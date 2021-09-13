https://tr.sputniknews.com/20210913/zaharova-uaek-ile-iran-arasindaki-mutabakattan-memnunuz-1048865037.html

Zaharova: UAEK ile İran arasındaki mutabakattan memnunuz

Zaharova: UAEK ile İran arasındaki mutabakattan memnunuz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile İran Nükleer Enerji Örgütü'nün İran'ın nükleer programı... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T15:15+0300

2021-09-13T15:15+0300

2021-09-13T15:15+0300

dünya

rusya

mariya zaharova

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, "İran'ın nükleer enerji tesislerinde kurulu test ekipmanlarının bakımı konusunda UEAK ve İran Nükleer Enerji Örgütü arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.Rusya'nın İran ve ABD dahil İran nükleer anlaşmasındaki tüm partnerleri en kısa sürede müzakere masasına dönmeye davet ettiğini kaydeden Zaharova, Nisan-Haziran döneminde oluşturulması başarılan konseptler ve elementler dayalı bir anlaşma sağlanması yönünde çağrı yaptı.Nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmanın en kısa yolunun Washington ve Tahran'ın İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndaki (KOEP) yükümlülüklerine senkronize bir şekilde geri dönmeleri olduğunu belirten Zaharova, Rusya'nın buna her türlü desteği verme niyetinde olduğunun altını çizdi.UAEK Başkanı Grossi, 11 Eylül Cumartesi günü, Tahran’a giderek İran Nükleer Enerji Örgütü Başkanı Muhammed İslami ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, tarafların, işbirliği ruhunu, karşılıklı güveni ve devamına olan bağlılığını yeniden teyit ettiği belirtilirken, “ilgili soruların yapıcı ve tamamen teknik biçimde çözüme kavuşturulması” gerektiği kaydedilmişti.

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rusya, mariya zaharova, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)