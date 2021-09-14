https://tr.sputniknews.com/20210914/10-gun-once-goreve-atanan-tcdd-genel-muduru-istifa-etti-iddiasi-1048896626.html

'10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti' iddiası

'10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti' iddiası

T24'te yer alan haberde, 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğü'ne atanan Abdülkerim Murat Atik'in istifa ettiği ileri sürüldü. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T15:32+0300

2021-09-14T15:32+0300

2021-09-14T15:32+0300

türkiye

tcdd

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

istifa

abdülkerim murat atik

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğü'ne atanan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik'in istifasını verdiği, yerine Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş'ın getirildiği iddia edildi.T24'ten Eray Görgülü'nün haberinde, konuyla ilgili henüz TCDD ya da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı. Haberde, istifa iddiasıyla ilgili ulaşılan Atik'in "Şu anda değerlendirme yapmak istemiyorum" diyerek soruları yanıtlamadığı kaydedildi.

türkiye

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tcdd, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, istifa, abdülkerim murat atik