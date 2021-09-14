'10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti' iddiası

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğü'ne atanan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik'in istifasını verdiği, yerine Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş'ın getirildiği iddia edildi.T24'ten Eray Görgülü'nün haberinde, konuyla ilgili henüz TCDD ya da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı. Haberde, istifa iddiasıyla ilgili ulaşılan Atik'in "Şu anda değerlendirme yapmak istemiyorum" diyerek soruları yanıtlamadığı kaydedildi.
T24'te yer alan haberde, 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğü'ne atanan Abdülkerim Murat Atik'in istifa ettiği ileri sürüldü.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğü'ne atanan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik'in istifasını verdiği, yerine Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş'ın getirildiği iddia edildi.
T24'ten Eray Görgülü'nün haberinde, konuyla ilgili henüz TCDD ya da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı. Haberde, istifa iddiasıyla ilgili ulaşılan Atik'in "Şu anda değerlendirme yapmak istemiyorum" diyerek soruları yanıtlamadığı kaydedildi.