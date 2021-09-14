https://tr.sputniknews.com/20210914/15-yasindaki-cocuk-tabancayla-oynarken-arkadasini-oldurdu-1048902631.html

15 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken arkadaşını öldürdü

15 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken arkadaşını öldürdü

Konya'da evde bulduğu tabancayla oynayan 15 yaşındaki K.S., kazayla yaşıt arkadaşı Yusuf Erkip'i başından vurdu. Erkip kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T19:13+0300

2021-09-14T19:13+0300

2021-09-14T19:13+0300

türkiye

konya

çocuk

ölüm

arkadaş

silah

kaza

karatay

tabanca

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14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak’ta meydana gelen olayda K.S. ve arkadaşı Yusuf Erkip, evde buldukları tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada K.S.’nin elindeki tabanca bir anda ateş aldı.Başından vurulan Yusuf Erkip çevredekilerin ihbar üzerine Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.Burada tedavi altına alınan Yusuf Erkip, gece saatlerinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.K.S. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

türkiye

konya

karatay

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konya, çocuk, ölüm, arkadaş, silah, kaza, karatay, tabanca