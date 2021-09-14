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15 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken arkadaşını öldürdü
15 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken arkadaşını öldürdü
Konya'da evde bulduğu tabancayla oynayan 15 yaşındaki K.S., kazayla yaşıt arkadaşı Yusuf Erkip'i başından vurdu. Erkip kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T19:13+0300
2021-09-14T19:13+0300
2021-09-14T19:13+0300
türkiye
konya
çocuk
ölüm
arkadaş
silah
kaza
karatay
tabanca
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14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak’ta meydana gelen olayda K.S. ve arkadaşı Yusuf Erkip, evde buldukları tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada K.S.’nin elindeki tabanca bir anda ateş aldı.Başından vurulan Yusuf Erkip çevredekilerin ihbar üzerine Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.Burada tedavi altına alınan Yusuf Erkip, gece saatlerinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.K.S. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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konya, çocuk, ölüm, arkadaş, silah, kaza, karatay, tabanca
15 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken arkadaşını öldürdü
Konya'da evde bulduğu tabancayla oynayan 15 yaşındaki K.S., kazayla yaşıt arkadaşı Yusuf Erkip'i başından vurdu. Erkip kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak’ta meydana gelen olayda K.S. ve arkadaşı Yusuf Erkip, evde buldukları tabancayla oynamaya başladı.
Bu sırada K.S.’nin elindeki tabanca bir anda ateş aldı.
Başından vurulan Yusuf Erkip çevredekilerin ihbar üzerine Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Yusuf Erkip, gece saatlerinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
K.S. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.