Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20210914/40-yildir-seyyar-kuyumcu-simit-satar-gibi-altin-satiyor-veresiye-veriyor-1048895879.html
40 yıldır seyyar kuyumcu: Simit satar gibi altın satıyor, veresiye veriyor
40 yıldır seyyar kuyumcu: Simit satar gibi altın satıyor, veresiye veriyor
Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy’de 40 yıldır seyyar olarak sarraflık yapan Ertuğrul Müftüoğlu, 2 defa silahlı soygun riski atlattı. Görenleri... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T15:04+0300
2021-09-14T15:04+0300
multimedya
çanakkale
kuyumcu
seyyar satıcı
veresiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048895506_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_5fdb847dbf302c52f6541a80afcb23be.jpg
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048895506_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_c4fc1ea514a9c44f084f8a628c941fa3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çanakkale, kuyumcu, seyyar satıcı, фото, veresiye

40 yıldır seyyar kuyumcu: Simit satar gibi altın satıyor, veresiye veriyor

15:04 14.09.2021
Abone ol
Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy’de 40 yıldır seyyar olarak sarraflık yapan Ertuğrul Müftüoğlu, 2 defa silahlı soygun riski atlattı. Görenleri şaşkına çeviren seyyar sarraf düğün zamanı tanıdıklara veresiye altın sattığını belirterek, alacak defteri tuttuğunu söyledi.
© İHAYenice’nin Kalkım ile Balıkesi’in Balya ilçelerinde halk pazarlarında seyyar olarak tezgah açan Ertuğrul Müftüoğlu, 40 yıldır baba mesleği olan sarraflık mesleğini sürdürüyor.
Çanakkale'de seyyar kuyumcu - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Yenice’nin Kalkım ile Balıkesi’in Balya ilçelerinde halk pazarlarında seyyar olarak tezgah açan Ertuğrul Müftüoğlu, 40 yıldır baba mesleği olan sarraflık mesleğini sürdürüyor.
© İHAMüftüoğlu, Yenice bölgesinde tütün ve biber ekimi zamanlarında vatandaşların veresiye aldıkları altınları hasat zamanı ödediklerini belirtti: “Bu iş baba mesleğim. 40 yılı aşkın süredir Kalkım ile Balya arasında seyyar sarraflık yapıyoruz. Bu yöreyi yıllar önce babam alıştırmış. Sezondan sezona, tütün parasından biber parasına bu bölgede para döner. Herkes birbirini tanıdığı için güvenle alış veriş yapılır. Genelde 22 ayar ürünler satarız. Düğünler için bileşik, yatırım aracı olarak 2,5’luk ata lirası ve çeyrek altın alınır. 40 yılı aşkın süredir meslekte bu şekilde çalışıyoruz."
Çanakkale'de seyyar kuyumcu - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Müftüoğlu, Yenice bölgesinde tütün ve biber ekimi zamanlarında vatandaşların veresiye aldıkları altınları hasat zamanı ödediklerini belirtti: “Bu iş baba mesleğim. 40 yılı aşkın süredir Kalkım ile Balya arasında seyyar sarraflık yapıyoruz. Bu yöreyi yıllar önce babam alıştırmış. Sezondan sezona, tütün parasından biber parasına bu bölgede para döner. Herkes birbirini tanıdığı için güvenle alış veriş yapılır. Genelde 22 ayar ürünler satarız. Düğünler için bileşik, yatırım aracı olarak 2,5’luk ata lirası ve çeyrek altın alınır. 40 yılı aşkın süredir meslekte bu şekilde çalışıyoruz."
© İHAErtuğrul Müftüoğlu, "Sezon olarak veresiye satışın paraları dönmeye başladı. Veresiye verdiğimiz müşterilerimiz çok. Bunların paraları yavaş yavaş tahsil olurken, herkes ödemesini düzenli bir şekilde yapar. Kalkım ve yakın köylerdeki halkımıza vatandaşlarımıza bir iki aylık veresiye altın verebiliyoruz. Çeyrek altın ihtiyaçlarını görebiliyoruz. Çünkü biber sezonunda biberlerini sattıklarında gelip ödemelerini yapıyorlar. Bu şekilde halkla iç içeyiz. Böyle olmasa ticaret olmuyor. Eylül ayına kadar idare ediliyor. Eylül ayının sonunda kırmızı biberini ve domatesini toplayan, satan ödemelerini bize yapıyor. Bu çark bu şekilde devam ediyor. Bir dahaki sene yine Allah ömür verirse bu şekilde devam ederiz” dedi.
Çanakkale'de seyyar kuyumcu - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Ertuğrul Müftüoğlu, "Sezon olarak veresiye satışın paraları dönmeye başladı. Veresiye verdiğimiz müşterilerimiz çok. Bunların paraları yavaş yavaş tahsil olurken, herkes ödemesini düzenli bir şekilde yapar. Kalkım ve yakın köylerdeki halkımıza vatandaşlarımıza bir iki aylık veresiye altın verebiliyoruz. Çeyrek altın ihtiyaçlarını görebiliyoruz. Çünkü biber sezonunda biberlerini sattıklarında gelip ödemelerini yapıyorlar. Bu şekilde halkla iç içeyiz. Böyle olmasa ticaret olmuyor. Eylül ayına kadar idare ediliyor. Eylül ayının sonunda kırmızı biberini ve domatesini toplayan, satan ödemelerini bize yapıyor. Bu çark bu şekilde devam ediyor. Bir dahaki sene yine Allah ömür verirse bu şekilde devam ederiz” dedi.
© İHAMesleğin son temsilcileri olduklarını ve büyük risk taşıdıklarını belirten Müftüoğlu. “Bir kaç seneye kadar biz de dükkanları sabitleştiririz. Mesleğin tadı kaçtı, sokaklarda altın satmak zor. Riskleri çok. Yollarda silahla önümüze geçenler, kurşun atanlar oldu. Bunları ben yaşadım iki defa. Allah’a şükür malımızı, canımızı gasp ettirmeden, sağlığımızı kaybetmeden işimizin başındayız yine. Mecburuz, buralar küçük yerler. Allah bereket versin karnımızı doyuracak kadar üç beş kuruş bir şeyler oluyor” diye konuştu.
Çanakkale'de seyyar kuyumcu - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Mesleğin son temsilcileri olduklarını ve büyük risk taşıdıklarını belirten Müftüoğlu. “Bir kaç seneye kadar biz de dükkanları sabitleştiririz. Mesleğin tadı kaçtı, sokaklarda altın satmak zor. Riskleri çok. Yollarda silahla önümüze geçenler, kurşun atanlar oldu. Bunları ben yaşadım iki defa. Allah’a şükür malımızı, canımızı gasp ettirmeden, sağlığımızı kaybetmeden işimizin başındayız yine. Mecburuz, buralar küçük yerler. Allah bereket versin karnımızı doyuracak kadar üç beş kuruş bir şeyler oluyor” diye konuştu.
© İHASeyyar olduğu için altın kurunu da cep telefonu aracılığıyla internetten takip ettiklerini ifade eden Müftüoğlu, “Anlık altın fiyatlarını internet aracılığı ile telefonlarımızdan takip ediyoruz. Güvenemediğimiz zaman da hemen İstanbul’u arıyoruz. Anlık Kapalı Çarşı’daki borsa fiyatını alıyoruz. Bir süre bunla idare ediyoruz. Yüklü satış olursa, düşüp çıktığını internet veya tekrar İstanbul’u arayarak takip ediyoruz” şeklinde konuştu.
Çanakkale'de seyyar kuyumcu - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Seyyar olduğu için altın kurunu da cep telefonu aracılığıyla internetten takip ettiklerini ifade eden Müftüoğlu, “Anlık altın fiyatlarını internet aracılığı ile telefonlarımızdan takip ediyoruz. Güvenemediğimiz zaman da hemen İstanbul’u arıyoruz. Anlık Kapalı Çarşı’daki borsa fiyatını alıyoruz. Bir süre bunla idare ediyoruz. Yüklü satış olursa, düşüp çıktığını internet veya tekrar İstanbul’u arayarak takip ediyoruz” şeklinde konuştu.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:15Japonya'da hayvanseverlerden pandeminin ket vurduğu kedi araştırmaları için 2 milyon dolarlık bağış
16:04Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli’deki talihliye çıktı
15:47İki kişilik motosiklete 4 kişi bindiler: Kimisi çocuğunu yanlardan sarkıttı, kimisi sepete koydu
15:38Doktor, narkozlu sandığı kadın hastalara tecavüz etti
15:37Putin: Kovid hastasıyla temasımdan sonra Sputnik V’nin nasıl çalıştığını görelim
15:36Rusya'dan Facebook'a 21, Telegram'a 9 milyon ruble ceza
15:33Sosyal medya fenomenine cinsel organının fotoğrafını attı, savcılık 'Kovuşturmaya yer yok' dedi
15:32'10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti' iddiası
15:25İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekilen Cezayirli judocuya 10 yıl men cezası
15:16Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
15:12Stefan Kuntz, Türk Milli Takımı için İstanbul'da
15:0440 yıldır seyyar kuyumcu: Simit satar gibi altın satıyor, veresiye veriyor
14:56IŞİD üyesine 'Sedat Peker ve milletvekiline suikast hazırlığı' iddiası soruldu
14:53Almanya Başbakanı Merkel hayranı restoran sahibi, 10 bin euro'ya dev balmumu heykeli yaptırdı
14:22Teslim edeceği silahlarla yakalanan kadın: Çocuğumu everecektim ama beş kuruşum yoktu
14:2113 yaşındaki dahi çocuk, Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans derecesi alma yolunda
14:18Kızına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıktı
14:16Genç kızı kaçırmaya çalıştı, hem kızın hem de kendi yakınları tarafından darbedildi
13:54Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat'ta bulundu
13:53Taliban, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara bindi