https://tr.sputniknews.com/20210914/ab-vatandaslarinin-cogunlugu-avrupa-baskani-olarak-merkeli-tercih-etti-1048891612.html

AB vatandaşlarının çoğunluğu, 'Avrupa Başkanı' olarak Merkel'i tercih etti

AB vatandaşlarının çoğunluğu, 'Avrupa Başkanı' olarak Merkel'i tercih etti

AB vatandaşlarının çoğunluğu, bir 'Avrupa Başkanı seçimi' yapılsa tercihlerinin yakında görevi bırakacak Almanya Başbakanı Angela Merkel olacağını söyledi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T13:07+0300

2021-09-14T13:07+0300

2021-09-14T13:06+0300

dünya

avrupa

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angela merkel

anket

emmanuel macron

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Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) tarafından 12 AB ülkesinde 16 bin kişiyle yapılan ankette "Bir Avrupa başkanlığı seçimi olsaydı ve adaylar sadece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel olsaydı, hangisine oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.Fransa dahil olmak üzere 12 ülkenin 11'inde ankete katılanların çoğunluğu tercihini Merkel'den yana kullandı. Sadece Bulgaristan'da "Merkel" ve "Macron" yanıtları yüzde 31 ile eşit kaldı.Merkel en fazla ilgiyi sırasıyla yüzde 58 ile Hollanda, yüzde 57 ile İspanya, yüzde 52 ile Portekiz, yüzde 46 ile Danimarka, yüzde 44 ile Macaristan'da gördü. Bu ülkelerde Macron'u tercih edeceklerin oranı yüzde 20 civarında kaldı. Almanya'da katılımcıların yüzde 42'si 'Merkel', yüzde 27'si 'Macron' yanıtını verdi. Fransa'da Macron'u geçtiFransa'da ise Merkel tercihleri Macron'u geçti. Fransa'da ankete katılanların yüzde 32'si "Merkel" tercihini kullanırken, yüzde 26 Macron'u seçti. Kendi ülkesinde bile geride kaldı: Avrupalıların tercihi Macron değil Merkel 16 yıldır Almanya Başbakanı olan Merkel, 2018 ‘de oy kaybı üzerine bir daha aday olmama kararı almıştı. 26 Eylül’deki seçimle Almanya Şansölyeliği koltuğunu devredecek olan Merkel'in yerine kim geleceği ülkede merak konusu. Başbakanlıktan ayrılınca ne yapacak?Merkel geçtiğimiz günlerde başbakanlık görevi sonrasında ne yapacağı sorusuna, şimdiye kadar normal bir işgünü olmadığını ve siyasetten farklı olarak neye ilgi duyduğu sorusunu da sormayı uzun süredir bıraktığını belirterek, “Yazmak mı istiyorum? Konuşmalar mı yapmak istiyorum? Gezmek mi istiyorum? Evde mi kalmak istiyorum? Dünyayı mı gezmek istiyorum? Bunun için önce hiçbir şey yapmamayı ve ne gelecekse onu beklemeyi önüme koydum. Bunun da çok ilginç olduğunu düşünüyorum” demişti.

https://tr.sputniknews.com/20210901/merkel-adiniz-klaus-veya-erika-olmasa-bile-alman-olabilirsiniz-1048501697.html

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avrupa, almanya, angela merkel, anket, emmanuel macron