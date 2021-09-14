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ABD bütçesi Ağustos'ta 171 milyar dolar açık verdi
ABD bütçesi Ağustos'ta 171 milyar dolar açık verdi
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 15 azalarak 171 milyar dolar oldu. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T00:49+0300
2021-09-14T00:49+0300
ekonomi
abd
abd hazine bakanlığı
federal hükümet
bütçe
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ABD Hazine Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.Buna göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek olan 2021 mali yılının Ağustos ayında federal hükümetin bütçe açığı 171 milyar dolar olarak hesaplandı.Piyasa beklentisi bütçe açığının Ağustos'ta 173 milyar dolar olacağı yönündeydi. Bütçe, geçen yılın aynı ayında yaklaşık 200 milyar dolar açık vermişti. Böylece ağustosta kaydedilen bütçe açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 15 azaldı.Bu dönemde bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 4 artarak 439 milyar dolara çıkarken, bütçe gelirleri yaklaşık yüzde 20 artışla 268 milyar dolara yükseldi.11 aylık bütçe açığı 2.7 trilyon dolarÜlkede, 2021 mali yılının 11. ayı olan ağustos itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 azalarak 2.7 trilyon dolar oldu. Bütçe açığı, geçen yılın aynı döneminde 3 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.Mali yılın 11 ayındaki bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 4 artarak 6,3 trilyon dolara yükselirken, bütçe gelirleri yaklaşık yüzde 18'lik artışla 3,6 trilyon dolar oldu.ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
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abd, abd hazine bakanlığı, federal hükümet, bütçe

ABD bütçesi Ağustos'ta 171 milyar dolar açık verdi

00:49 14.09.2021
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ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 15 azalarak 171 milyar dolar oldu.
ABD Hazine Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.
Buna göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek olan 2021 mali yılının Ağustos ayında federal hükümetin bütçe açığı 171 milyar dolar olarak hesaplandı.
Piyasa beklentisi bütçe açığının Ağustos'ta 173 milyar dolar olacağı yönündeydi. Bütçe, geçen yılın aynı ayında yaklaşık 200 milyar dolar açık vermişti. Böylece ağustosta kaydedilen bütçe açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 15 azaldı.
Bu dönemde bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 4 artarak 439 milyar dolara çıkarken, bütçe gelirleri yaklaşık yüzde 20 artışla 268 milyar dolara yükseldi.

11 aylık bütçe açığı 2.7 trilyon dolar

Ülkede, 2021 mali yılının 11. ayı olan ağustos itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 azalarak 2.7 trilyon dolar oldu. Bütçe açığı, geçen yılın aynı döneminde 3 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.
Mali yılın 11 ayındaki bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 4 artarak 6,3 trilyon dolara yükselirken, bütçe gelirleri yaklaşık yüzde 18'lik artışla 3,6 trilyon dolar oldu.
ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
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