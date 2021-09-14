https://tr.sputniknews.com/20210914/abd-ulusal-istihbarat-direktoru-asil-teror-tehdidi-afganistandan-gelmiyor-1048893611.html

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Asıl terör tehdidi Afganistan’dan gelmiyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Asıl terör tehdidi Afganistan’dan gelmiyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini savundu ve asıl terör tehdidinin başka ülkelerden geldiğini açıkladı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T13:49+0300

2021-09-14T13:49+0300

2021-09-14T13:50+0300

dünya

afganistan

cia

açıklama

avril haines

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İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Zirvesi’nde konuşan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Afganistan'ın uluslararası terör açısından ABD için en büyük riski teşkil etmediğini söyledi.Haines, Somali, Yemen, Suriye ve Irak'tan, özellikle de IŞİD'den kaynaklanan terör tehditlerinin Afganistan'dan gelebileceklerden daha büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti.Videokonferans yoluyla yaptığı konuşmada Haines, "IŞİD için baktığımız yer Yemen, Somali, Suriye ve Irak. En büyük tehdidi gördüğümüz yer orası" ifadelerini kullandı.ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin 'istihbarat akışını azaltacağını' kabul eden Haines, istihbarat topluluğunun 'uzun bir süredir bu gerçeğe hazır olduğunu' söyledi.Afganistan'da ABD askerlerine yönelik havalimanı saldırısı da dahil olmak üzere, IŞİD'in Taliban* yönetimi altında 'yeni bir sığınağa kavuşacağı' yönündeki endişeler bir süredir dünya kamuoyunun gündeminde.Haines ayrıca, istihbarat topluluğunun Afganistan'daki terör gruplarının yeniden güçlenmesi durumunda hazırlıklarının da olduğunu belirtti.* Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.

https://tr.sputniknews.com/20210913/taliban-eski-afganistan-cumhurbaskani-yardimcisi-salihin-evinde-para-ve-aldin-ele-gecirdi-1048866635.html

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