https://tr.sputniknews.com/20210914/acun-ilicalidan-sergen-yalcinin-cagrisina-yanit-1048905939.html

Acun Ilıcalı'dan Sergen Yalçın'ın çağrısına yanıt

Acun Ilıcalı'dan Sergen Yalçın'ın çağrısına yanıt

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçının açık kanalda yayınlansın çağrısına TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'dan... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T22:05+0300

2021-09-14T22:05+0300

2021-09-14T22:05+0300

türkiye

sergen yalçın

beşiktaş

acun ilıcalı

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Medya patronu Acun Ilıcalı, Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Dortmund maçının TV8'de yayınlanmasına ilişkin talebine ilişkin soruya Ilıcalı şu şekilde karşılık verdi:"Şimdi insanların istekleri olabilir. Bu konuda saygısızlık yapmayayım. Sergen Yalçın kötülük bilmeyen kötülük düşünmeyen ve bana göre de işinde geldiği yere biraz da geç gelmiş olan bir dostum. Sergen'in bugünkü isteği kendi gönlünden gelen bir istek. Destek var destek var yani. Ben de kafamdan geçirsem şu oyuncu oyuna girsin desem Sergen hayata geçirebilir mi? Şampiyonlar Ligi sayesinde BJK transfer aldı. Bu para nereden geldi? Yayın haklarından. Bizim Şampiyonlar Ligi'ne verdiğimiz paralar zaten kulüplere gidiyor. Benim Fenerbahçe ve Galatasaray camiası ile de aram iyi. Şimdi BJK için bunu yapsak diğer kulüplerin taraftarı demez mi bizim maçlar nerede diye? Hadi bir maçı yayınladık! İkinci maç ne olacak? Öbür maç da ne olacak? Hocam Beşiktaşlı taraftarın mutlu olmasını istiyor. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa. Nasıl yardım edeyim?"Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını alan Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Dortmund maçının şifresiz yayımlanması teklifinde bulunmuştu. Yalçın, "Tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Alacağımız puanlar ülkemiz için çok önemli olacak. Acun'dan rica etmek lazım herhalde. Ben öncülük edeyim, kanalı aç, herkes izlesin. Bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8'den verebilir tüm halka" ifadelerini kullanmıştı.

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sergen yalçın, beşiktaş, acun ilıcalı