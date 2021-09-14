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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20210914/agustos-ayinda-konut-satislari-azaldi-1048887317.html
Ağustos ayında konut satışları azaldı
Ağustos ayında konut satışları azaldı
Türkiye genelinde ağustosta 141 bin 400 konut satışı gerçekleştirildi. Ağustosta satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 azaldı, bir... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T10:42+0300
2021-09-14T10:42+0300
ekonomi
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Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu.Ağustosta satılan konut sayısı temmuza göre de yüzde 31.19 arttı. Temmuzda 107 bin 785 konut satılmıştı.Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17.2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9.6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5.5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.İpotekli konut satışları azaldıTürkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 azalış göstererek 27 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19.4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 636 konut satışı ve yüzde 20.6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.114 bin 25 konut el değiştirdiTürkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.8 artarak 114 bin 25 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 18 bin 650 konut satışı ve yüzde 16.4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76.8 oldu. Ankara 10 bin 178 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 6 bin 65 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 15 konut ile Hakkari oldu.İlk defa sayılan konut sayısıTürkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 azalarak 42 bin 639 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30.2 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 375 konut satışı ve yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 932 konut satışı ile Ankara ve bin 972 konut satışı ile İzmir izledi.İkinci el konut satışları düştüTürkiye genelinde ikinci el konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.5 azalış göstererek 98 bin 761 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 17 bin 911 konut satışı ve yüzde 18.1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73.8 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 710 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 759 konut satışı ile İzmir izledi.Yüzde 21.7 azaldıKonut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 azalışla 801 bin 995 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 67.9 azalışla 152 bin 96, diğer satış türleri ise yüzde 17.9 artışla 649 bin 899 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 23.5 azalışla 243 bin 189, ikinci el konut satışları yüzde 20.9 azalışla 558 bin 806 olarak gerçekleşti.Yabancılara 5 bin 866 konut satışı gerçekleştiYabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.7 artarak 5 bin 866 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 2 bin 729 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 976 konut satışı ile Antalya, 400 konut satışı ile Ankara, 242 konut satışı ile Mersin ve 233 konut satışı ile Yalova izledi.Yabancılara yapılan konut satışları, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47.6 artarak 30 bin 849 oldu.En çok İran vatandaşlarına konut satıldıAğustos ayında İran vatandaşları Türkiye'den 911 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 900 konut ile Irak, 451 konut ile Rusya, 313 konut ile Afganistan ve 264 konut ile Kuveyt vatandaşları izledi.
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ankara, izmir, istanbul, türkiye, tüik, konut, konut satışı

Ağustos ayında konut satışları azaldı

10:42 14.09.2021
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© AA
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Türkiye genelinde ağustosta 141 bin 400 konut satışı gerçekleştirildi. Ağustosta satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 azaldı, bir önceki aya göre ise yüzde 31.19 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu.
Ağustosta satılan konut sayısı temmuza göre de yüzde 31.19 arttı. Temmuzda 107 bin 785 konut satılmıştı.
Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17.2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9.6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5.5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 azalış göstererek 27 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19.4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 636 konut satışı ve yüzde 20.6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

114 bin 25 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.8 artarak 114 bin 25 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 18 bin 650 konut satışı ve yüzde 16.4 pay ile ilk sıraya yerleşti.
İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76.8 oldu. Ankara 10 bin 178 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 6 bin 65 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 15 konut ile Hakkari oldu.

İlk defa sayılan konut sayısı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 azalarak 42 bin 639 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30.2 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 375 konut satışı ve yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 932 konut satışı ile Ankara ve bin 972 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışları düştü

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.5 azalış göstererek 98 bin 761 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 17 bin 911 konut satışı ve yüzde 18.1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73.8 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 710 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 759 konut satışı ile İzmir izledi.

Yüzde 21.7 azaldı

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 azalışla 801 bin 995 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 67.9 azalışla 152 bin 96, diğer satış türleri ise yüzde 17.9 artışla 649 bin 899 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 23.5 azalışla 243 bin 189, ikinci el konut satışları yüzde 20.9 azalışla 558 bin 806 olarak gerçekleşti.

Yabancılara 5 bin 866 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.7 artarak 5 bin 866 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 2 bin 729 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 976 konut satışı ile Antalya, 400 konut satışı ile Ankara, 242 konut satışı ile Mersin ve 233 konut satışı ile Yalova izledi.
Yabancılara yapılan konut satışları, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47.6 artarak 30 bin 849 oldu.

En çok İran vatandaşlarına konut satıldı

Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye'den 911 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 900 konut ile Irak, 451 konut ile Rusya, 313 konut ile Afganistan ve 264 konut ile Kuveyt vatandaşları izledi.
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