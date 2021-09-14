Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210914/ahmet-hakan-ziya-selcuk-milli-egitim-bakanligi-gorevini-biraktiktan-sonra-yeni-bir-imaj-yapmis-1048886376.html
Ahmet Hakan: Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış
Ahmet Hakan: Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu görevden ayrıldıktan sonra imaj değiştirdiğini söyledi. Hakan... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T10:11+0300
2021-09-14T10:11+0300
politika
milli eğitim bakanlığı
ahmet hakan
değişiklik
imaj
ziya selçuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/1043742489_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5600153aa3597c1926badefd5c7dc88b.jpg
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün yayımlanan yazısında eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kişisel Instagram hesabında paylaştığı yeni fotoğrafı değerlendirdi. "Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış" diyen Hakan, şöyle devam etti:"Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.- Öncesinde bürokratik duruş var, sonrasında sivil duruş.- Öncesinde 'Düştük bir kuyuya' duruşu var, sonrasında 'Oh be' edası.- Öncesinde yaşının üstüne çıkma var, sonrasında süper gençleşme.- Öncesinde bir standardizasyon var, sonrasında uğraşılmış bir imaj."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/1043742489_56:0:1140:813_1920x0_80_0_0_9674cb4cd3054b6f2e3e78b4cc4cb831.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli eğitim bakanlığı, ahmet hakan, değişiklik, imaj, ziya selçuk

Ahmet Hakan: Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış

10:11 14.09.2021
© AAMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© AA
Abone ol
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu görevden ayrıldıktan sonra imaj değiştirdiğini söyledi. Hakan, öncesi - sonrası karşılaştırması yaptı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün yayımlanan yazısında eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kişisel Instagram hesabında paylaştığı yeni fotoğrafı değerlendirdi.
"Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış" diyen Hakan, şöyle devam etti:
"Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:

- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
- Öncesinde bürokratik duruş var, sonrasında sivil duruş.
- Öncesinde 'Düştük bir kuyuya' duruşu var, sonrasında 'Oh be' edası.
- Öncesinde yaşının üstüne çıkma var, sonrasında süper gençleşme.
- Öncesinde bir standardizasyon var, sonrasında uğraşılmış bir imaj."
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:16Kim Kardashian'ın Met Gala kostümü sosyal medyanın dilinde: 'Harry Potter'dan fırlayan ruh emici'
10:12Arslantepe'de 5 bin 621 yıllık 250 mühür bulundu
10:11Ahmet Hakan: Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış
10:06İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
09:57Putin ile Esad, Moskova'da bir araya geldi
09:47Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı için oyuncularına 7 uyarı
09:40Çin'de yeniden artışa geçen Kovid-19 vakalarının kaynağı bir ilkokul
09:30İbrahim Gül'ün saç ekimi sırasında hayatını kaybettiği hastane konkordato ilan etti
09:23Selvi: AK Parti'de öncelik hayat pahalılığı ve ekonomi
09:16Tamamı nakit ödendi: Yenibosna'da Coca Cola ve Altur arasında dev arsa satışı
09:12Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu
08:53Kılıçdaroğlu’ndan ‘Suni gündemleri gereksiz yere ön plana çıkarmayalım’ talimatı
08:24Yüksek kiralar için yeni formül arayışı
08:18Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dizi versiyonu yapılıyor: Başrol oyuncuları belli oldu
07:57ODTÜ rektörlüğü açıkladı: Mezuniyet töreni yapılmayacak
07:37Biden 21 Eylül'de New York'a gidiyor: BM Genel Kurulu'na hitap edecek
06:55Prof. Dr. Alpay Azap: Esin Davutoğlu Şenol hiçbir saldırıdan yılmayacak kadar cesur ve kararlıdır
06:48Göbeklitepe BM'de sergilenecek
06:41Van'da kayalıklardan düşerek mahsur kalan göçmen kurtarıldı
06:30New York'ta aşı karşıtı protesto