https://tr.sputniknews.com/20210914/ahmet-hakan-ziya-selcuk-milli-egitim-bakanligi-gorevini-biraktiktan-sonra-yeni-bir-imaj-yapmis-1048886376.html

Ahmet Hakan: Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış

Ahmet Hakan: Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu görevden ayrıldıktan sonra imaj değiştirdiğini söyledi. Hakan... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T10:11+0300

2021-09-14T10:11+0300

2021-09-14T10:11+0300

politika

milli eğitim bakanlığı

ahmet hakan

değişiklik

imaj

ziya selçuk

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün yayımlanan yazısında eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kişisel Instagram hesabında paylaştığı yeni fotoğrafı değerlendirdi. "Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış" diyen Hakan, şöyle devam etti:"Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.- Öncesinde bürokratik duruş var, sonrasında sivil duruş.- Öncesinde 'Düştük bir kuyuya' duruşu var, sonrasında 'Oh be' edası.- Öncesinde yaşının üstüne çıkma var, sonrasında süper gençleşme.- Öncesinde bir standardizasyon var, sonrasında uğraşılmış bir imaj."

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milli eğitim bakanlığı, ahmet hakan, değişiklik, imaj, ziya selçuk