https://tr.sputniknews.com/20210914/ahmet-hakan-ziya-selcuk-milli-egitim-bakanligi-gorevini-biraktiktan-sonra-yeni-bir-imaj-yapmis-1048886376.html
Ahmet Hakan: Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış
Ahmet Hakan: Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu görevden ayrıldıktan sonra imaj değiştirdiğini söyledi. Hakan... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T10:11+0300
2021-09-14T10:11+0300
2021-09-14T10:11+0300
politika
milli eğitim bakanlığı
ahmet hakan
değişiklik
imaj
ziya selçuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/1043742489_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5600153aa3597c1926badefd5c7dc88b.jpg
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün yayımlanan yazısında eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kişisel Instagram hesabında paylaştığı yeni fotoğrafı değerlendirdi. "Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış" diyen Hakan, şöyle devam etti:"Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.- Öncesinde bürokratik duruş var, sonrasında sivil duruş.- Öncesinde 'Düştük bir kuyuya' duruşu var, sonrasında 'Oh be' edası.- Öncesinde yaşının üstüne çıkma var, sonrasında süper gençleşme.- Öncesinde bir standardizasyon var, sonrasında uğraşılmış bir imaj."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/1043742489_56:0:1140:813_1920x0_80_0_0_9674cb4cd3054b6f2e3e78b4cc4cb831.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli eğitim bakanlığı, ahmet hakan, değişiklik, imaj, ziya selçuk
Ahmet Hakan: Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu görevden ayrıldıktan sonra imaj değiştirdiğini söyledi. Hakan, öncesi - sonrası karşılaştırması yaptı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan
, bugün yayımlanan yazısında
eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un kişisel Instagram hesabında paylaştığı yeni fotoğrafı değerlendirdi.
"Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış" diyen Hakan, şöyle devam etti:
"Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
- Öncesinde bürokratik duruş var, sonrasında sivil duruş.
- Öncesinde 'Düştük bir kuyuya' duruşu var, sonrasında 'Oh be' edası.
- Öncesinde yaşının üstüne çıkma var, sonrasında süper gençleşme.
- Öncesinde bir standardizasyon var, sonrasında uğraşılmış bir imaj."