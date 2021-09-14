Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210914/ak-partili-turan-hdp-kimi-isterse-millet-ittifakinin-adayi-o-olacaktir-1048901315.html
AK Partili Turan: HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır
AK Partili Turan: HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin, "Görülen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T18:06+0300
2021-09-14T18:06+0300
türkiye
hdp
tbmm
bülent turan
cumhur ittifakı
millet ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104013/45/1040134536_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_cd16f5636b954c2926750cb79602d28b.jpg
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında 1 Ekim'de açılacak Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Turan, 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yeni yasama döneminin başlayacağını belirterek ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yemin edeceğini söyledi. 'İlk gündem maddemiz vergilerin kolaylaştırılmasıyla ilgili olacak'5 Ekim Salı günü Meclis'in çalışmaya başlayacağını kaydeden Turan, şu ifadeleri kullandı:'Sosyal meydada yurt dışı örnekler inceleniyor'Sosyal medya düzenlemesinde yurt dışındaki örneklerin incelendiğini belirten Turan, "Spor kanunu için arkadaş grubumuz yoğun çalışma yapıyor. Daha denetlenebilir, daha şeffaf kulüp yönetimi getiren bir teklif üzerinde çalışıyoruz. Psikiyatri, psikologların ruh sağlığı alanında meslek kanunu çalışmamız olacak. Seçim yasası, siyasi partiler yasası, yeni anayasa gündemimiz hiç yok olmayacak. Nasıl bir metin çıkartırız bunu tartışıyoruz, diğer partilerin de görüşlerini alacağız" diye konuştu.'Dış güçleri bilmeyen, devlet adamlığından uzak, zavallı siyasetçi modeli'Bülent Turan, muhalefetin dış güçler konusunu sürekli gündeme getirdiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:Akşener'e tepkiMillet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgiil tartışmalara ilişkin de açıklama yapan Turan, "Durum o kadar absürt hallere geldi ki, belediye başkanını parlatmak için tarihin akışını değiştirmiş, bir cihan padişahına benzetmeye kadar gitti. Bu adayı açıklamama sebeplerinin bir seçim stratejisi olduğunu düşünmüyorum. Tamamen hazırlıksız olmaları ve ittifakın diğer paydaşının onayını almamalarından kaynaklı" dedi.'Cumhur İttifakı, bu ülke için en güçlü seçenek olmaya devam ediyor'Turan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104013/45/1040134536_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_491120284b878881e095c5caf2deea87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hdp, tbmm, bülent turan, cumhur ittifakı, millet ittifakı

AK Partili Turan: HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır

18:06 14.09.2021
© DHABülent Turan
Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© DHA
Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin, "Görülen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır. Millet İttifakı'nın adayı, aynı zamanda HDP’nin dile getirdiği 'özgürlük ittifakı'nın da adayı olacaktır" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında 1 Ekim'de açılacak Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Turan, 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yeni yasama döneminin başlayacağını belirterek ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yemin edeceğini söyledi.

'İlk gündem maddemiz vergilerin kolaylaştırılmasıyla ilgili olacak'

5 Ekim Salı günü Meclis'in çalışmaya başlayacağını kaydeden Turan, şu ifadeleri kullandı:
"Muhalefetle olumlu temas kurmak istiyoruz, akılcı katkı bekliyoruz. Yaz döneminde çalıştığımız konular var. Vergilerin kolaylaştırılmasını sağlayan bir teklifimiz olacak. Küçük esnafı koruyacağız; bu anlayışımız devam edecek. Muhalefete de götüreceğiz, kanaatlerini alacağız, sonra komisyona sunacağız. İlk gündem maddemiz vergilerin kolaylaştırılmasıyla ilgili olacak. Küçük esnafa vergi indirimi.

'Sosyal meydada yurt dışı örnekler inceleniyor'

Sosyal medya düzenlemesinde yurt dışındaki örneklerin incelendiğini belirten Turan, "Spor kanunu için arkadaş grubumuz yoğun çalışma yapıyor. Daha denetlenebilir, daha şeffaf kulüp yönetimi getiren bir teklif üzerinde çalışıyoruz. Psikiyatri, psikologların ruh sağlığı alanında meslek kanunu çalışmamız olacak. Seçim yasası, siyasi partiler yasası, yeni anayasa gündemimiz hiç yok olmayacak. Nasıl bir metin çıkartırız bunu tartışıyoruz, diğer partilerin de görüşlerini alacağız" diye konuştu.

'Dış güçleri bilmeyen, devlet adamlığından uzak, zavallı siyasetçi modeli'

Bülent Turan, muhalefetin dış güçler konusunu sürekli gündeme getirdiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:
"Tarihin her döneminde dış güçlerle mücadele edilmedi mi? Ekonomik operasyonlar, ambargolar yapılmadı mı? Kurtuluş Savaşı dış güçlere karşı, yedi düvele karşı verilmedi mi? O günkü niyetlerin bittiğini mi düşünüyorsunuz? Bazı ülkelerin konjonktürel niyetlerini, olumlu veya olumsuz tavırları bu gerçeği değiştirmez. 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında küresel güçler de yok muydu? FETÖ sadece bir maşa değil miydi? Hatta Sayın Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı da küresel destekli bir örgüt olan FETÖ’nün kasediyle olmadı mı? Neymiş; 'dış güçler yokmuş.' Ayıp ayıp. Bu şahıslara, millet bu devleti emanet eder mi? Ecdadımız bu güzel vatanı bizlere miras olarak bıraktı. Daha tehlikelisi dış güçleri bilmeyen, devlet adamlığından uzak, zavallı siyasetçi modeli. Bizim görevimiz İstiklal Mücadelesi ruhuyla her zaman güçlü olmaya çalışmak."

Akşener'e tepki

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgiil tartışmalara ilişkin de açıklama yapan Turan, "Durum o kadar absürt hallere geldi ki, belediye başkanını parlatmak için tarihin akışını değiştirmiş, bir cihan padişahına benzetmeye kadar gitti. Bu adayı açıklamama sebeplerinin bir seçim stratejisi olduğunu düşünmüyorum. Tamamen hazırlıksız olmaları ve ittifakın diğer paydaşının onayını almamalarından kaynaklı" dedi.

'Cumhur İttifakı, bu ülke için en güçlü seçenek olmaya devam ediyor'

Turan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Görülen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır. Millet İttifakı'nın adayı, aynı zamanda HDP’nin dile getirdiği 'özgürlük ittifakı'nın da adayı olacaktır. Dün 'İktidara geldiğimizde HDP’ye 1-2 bakanlık verebiliriz' diyen CHP’nin bugün adayını HDP belirliyor. Kendi aralarında bir mutabakata varamayanlar, ülke yönetimine talip. Trajikomik bir durum. İşte bu yüzden AK Parti, Cumhur İttifakı, bu ülke için en güçlü, en umut verici alternatifsiz tek seçenek olmaya devam ediyor. Kafaları çok karışık. Getirsinler kanun teklifini destek verelim. İster 1 yıl Kılıçdaroğlu, 1 yıl Akşener, 1 yıl Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına; ister 6 ayda bir dönüşümlü olarak cumhurbaşkanı yardımcılıklarına imkan verilsin. İster öyle, ister böyle. Ne diyorlarsa, her usule hazırız. Bizim adayımız belli. Milletimize güveniyoruz."

511000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:22Samsun'daki IŞİD operasyonunda yakalanan 2 şüpheli sınır dışı edilecek
19:17Kayseri’de 4 bin yıl öncesine ait aslan kemiği bulundu
19:1315 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken arkadaşını öldürdü
19:1050 derecenin üzerindeki gün sayısı 40 yılda iki katına çıktı
18:50İmamoğlu: Dünya Başkent Belediye Başkanı ödülünü alan Mansur Başkan’ımıza tebrikler
18:46YEE, Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe öğretecek
18:31Sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü: Kedinin can çekişini film izler gibi izledi
18:30Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
18:18 İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde intihar girişimi
18:14Erzurum'da liseliler, yaptıkları 'Preveze' insansız su altı aracını havuzda tanıttı
18:06AK Partili Turan: HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır
18:01Londra'daki Tower Bridge Köprüsü sular altında kaldı
17:55Çek mahkemesi, Rus vatandaşı Françetti'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi
17:44Borussia Dortmund'dan Beşiktaş maçına özel videolu paylaşım
17:33İçişleri Bakanlığı: Uyuşturucuya bağlı ölümler geçen yıla göre yüzde 26 azaldı
17:28Faroe Adaları'nda kanlı av: Bin 500 yunus bir gecede katledildi
17:17Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve beraberindekiler, sınırda 'Hudut Namustur' pankartı açtı
17:13Rus Dışişleri: Avrupa Parlamentosu’nun Duma seçimlerinin tanınmaması yönündeki raporu anormallik
17:08Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 18 binin altında
17:01Eşi yaralama davasında hakimden 'Taliban mahkemesi' çıkışı