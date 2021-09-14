https://tr.sputniknews.com/20210914/ak-partili-turan-hdp-kimi-isterse-millet-ittifakinin-adayi-o-olacaktir-1048901315.html

AK Partili Turan: HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır

AK Partili Turan: HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin, "Görülen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T18:06+0300

2021-09-14T18:06+0300

2021-09-14T18:06+0300

türkiye

hdp

tbmm

bülent turan

cumhur ittifakı

millet ittifakı

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında 1 Ekim'de açılacak Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Turan, 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yeni yasama döneminin başlayacağını belirterek ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yemin edeceğini söyledi. 'İlk gündem maddemiz vergilerin kolaylaştırılmasıyla ilgili olacak'5 Ekim Salı günü Meclis'in çalışmaya başlayacağını kaydeden Turan, şu ifadeleri kullandı:'Sosyal meydada yurt dışı örnekler inceleniyor'Sosyal medya düzenlemesinde yurt dışındaki örneklerin incelendiğini belirten Turan, "Spor kanunu için arkadaş grubumuz yoğun çalışma yapıyor. Daha denetlenebilir, daha şeffaf kulüp yönetimi getiren bir teklif üzerinde çalışıyoruz. Psikiyatri, psikologların ruh sağlığı alanında meslek kanunu çalışmamız olacak. Seçim yasası, siyasi partiler yasası, yeni anayasa gündemimiz hiç yok olmayacak. Nasıl bir metin çıkartırız bunu tartışıyoruz, diğer partilerin de görüşlerini alacağız" diye konuştu.'Dış güçleri bilmeyen, devlet adamlığından uzak, zavallı siyasetçi modeli'Bülent Turan, muhalefetin dış güçler konusunu sürekli gündeme getirdiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:Akşener'e tepkiMillet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgiil tartışmalara ilişkin de açıklama yapan Turan, "Durum o kadar absürt hallere geldi ki, belediye başkanını parlatmak için tarihin akışını değiştirmiş, bir cihan padişahına benzetmeye kadar gitti. Bu adayı açıklamama sebeplerinin bir seçim stratejisi olduğunu düşünmüyorum. Tamamen hazırlıksız olmaları ve ittifakın diğer paydaşının onayını almamalarından kaynaklı" dedi.'Cumhur İttifakı, bu ülke için en güçlü seçenek olmaya devam ediyor'Turan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

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hdp, tbmm, bülent turan, cumhur ittifakı, millet ittifakı