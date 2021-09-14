'Araç mesajdır': ABD'li Demokrat Ocasio- Cortez, 'Zenginleri vergilendirin' elbisesiyle Met Gala'da

ABD Temsilciler Meclisi’nin en genç üyesi Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), sık sık dile getirdiği vergi eşitsizliğine ilişkin mesajını bu kez de moda dünyasının en büyük etkinliği Met Gala 2021'de verdi. AOC, geceye üzerinde kırmızıyla 'Zenginleri vergilendirin' yazan beyaz bir elbiseyle katıldı. Elbisesinin Aurora James tarafından tasarlandığını belirten AOC, kırmızı halıda gazetecilere verdiği demeçte, "Aurora ve ben beraber çalışmaya başladığımızda, Met Gala'da işçi sınıfından kadınlar olmanın ne anlama geldiği hakkında konuşmaya başladık ve bazı kurumlara meydan okumamız gerektiğini düşündük" dedi. AOC, Instagram'dan yaptığı paylaşımda ise "Araç mesajdır. Brooklyn'de bit pazarından başlayıp sonun da hayallerindeki yer olan brothervellies'da çalışan ve göçmen kökenli bir kadın olan Aurora James ile sürdürülebilir odaklı çalışmamızdan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. "Şimdi herkes için çocuk bakımı, sağlık ve iklim eylemi zamanı. Zenginleri Vergilendirin" diye yazan AOC, yüksek sosyete bir etkinliğine lüks bir tasarımcıyla katıldığı için sosyal medyada kendisine yönelik yapılan eleştirilere de yanıt verdi: "Ve evet, herkes çılgına dönmeye başlamadan ÖNCE - NYC'nin seçilmiş yetkilileri, şehrimizin halka hizmet eden kültürel kurumlarını denetleme sorumluluklarımız nedeniyle düzenli olarak Met Gala'ya davet edilir ve katılır. Ben de katılan birkaç kişiden biriydim. Elbisemi de ödünç aldım."
ABD'de Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, ilk kez katıldığı Met Gala'da elbisesiyle siyasi mesaj verdi.
ABD Temsilciler Meclisi’nin en genç üyesi Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), sık sık dile getirdiği vergi eşitsizliğine ilişkin mesajını bu kez de moda dünyasının en büyük etkinliği Met Gala 2021'de verdi.
AOC, geceye üzerinde kırmızıyla 'Zenginleri vergilendirin' yazan beyaz bir elbiseyle katıldı.
Elbisesinin Aurora James tarafından tasarlandığını belirten AOC, kırmızı halıda gazetecilere verdiği demeçte, "Aurora ve ben beraber çalışmaya başladığımızda, Met Gala'da işçi sınıfından kadınlar olmanın ne anlama geldiği hakkında konuşmaya başladık ve bazı kurumlara meydan okumamız gerektiğini düşündük" dedi.
AOC, Instagram'dan yaptığı paylaşımda ise "Araç mesajdır. Brooklyn'de bit pazarından başlayıp sonun da hayallerindeki yer olan brothervellies'da çalışan ve göçmen kökenli bir kadın olan Aurora James ile sürdürülebilir odaklı çalışmamızdan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
"Şimdi herkes için çocuk bakımı, sağlık ve iklim eylemi zamanı. Zenginleri Vergilendirin" diye yazan AOC, yüksek sosyete bir etkinliğine lüks bir tasarımcıyla katıldığı için sosyal medyada kendisine yönelik yapılan eleştirilere de yanıt verdi:
"Ve evet, herkes çılgına dönmeye başlamadan ÖNCE - NYC'nin seçilmiş yetkilileri, şehrimizin halka hizmet eden kültürel kurumlarını denetleme sorumluluklarımız nedeniyle düzenli olarak Met Gala'ya davet edilir ve katılır. Ben de katılan birkaç kişiden biriydim. Elbisemi de ödünç aldım."