https://tr.sputniknews.com/20210914/almanya-basbakani-merkel-hayrani-restoran-sahibi-10-bin-euroya-dev-balmumu-heykeli-yaptirdi-1048895385.html

Almanya Başbakanı Merkel hayranı restoran sahibi, 10 bin euro'ya dev balmumu heykeli yaptırdı

Almanya Başbakanı Merkel hayranı restoran sahibi, 10 bin euro'ya dev balmumu heykeli yaptırdı

Almanya'da yakın zamanda görevi bırakmaya hazırlanan Şansölye Merkel'e duyduğu hayranlığı göstermek isteyen bir işletme sahibi, başbakanın 10 bin euro'luk dev... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T14:53+0300

2021-09-14T14:53+0300

2021-09-14T14:53+0300

almanya

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Bremerhaven kentindeki bir Yunan kökenli restoran sahibi Alexis Vaiou, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dev bir balmumu heykelini yaptırarak işletmesinde sergilemeye başladı. Vaiou, heykeli, pandemi sırasında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdur olan restoran sahiplerinin Merkel'in emekli olmasından sonra işletmelerine girmesine izin vermeyeceklerini söylediklerini duyduktan sonra sipariş etmeye karar verdiğini söyledi. Heykeli Şangay'dan sipariş ettiğini belirten Vaiou, maliyetinin 10 bin euro olduğunu ve gümrükten geçirilirken sorun yaşadığını belirtti. Başbakanlık Ofisi, heykelin kar amacıyla gösterilmemesi şartıyla kullanılabileceğini açıkladı. Almanya, 26 Eylül’de genel seçimler için sandığa gidecek. Bu seçimler, 16 yıl sonra bir daha aday olmayan Başbakan Angela Merkel için de emeklilik yolunun başlangıcı.

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