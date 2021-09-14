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Almanya Başbakanı Merkel hayranı restoran sahibi, 10 bin euro'ya dev balmumu heykeli yaptırdı
Almanya Başbakanı Merkel hayranı restoran sahibi, 10 bin euro'ya dev balmumu heykeli yaptırdı
Almanya'da yakın zamanda görevi bırakmaya hazırlanan Şansölye Merkel'e duyduğu hayranlığı göstermek isteyen bir işletme sahibi, başbakanın 10 bin euro'luk dev... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T14:53+0300
2021-09-14T14:53+0300
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Bremerhaven kentindeki bir Yunan kökenli restoran sahibi Alexis Vaiou, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dev bir balmumu heykelini yaptırarak işletmesinde sergilemeye başladı. Vaiou, heykeli, pandemi sırasında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdur olan restoran sahiplerinin Merkel'in emekli olmasından sonra işletmelerine girmesine izin vermeyeceklerini söylediklerini duyduktan sonra sipariş etmeye karar verdiğini söyledi. Heykeli Şangay'dan sipariş ettiğini belirten Vaiou, maliyetinin 10 bin euro olduğunu ve gümrükten geçirilirken sorun yaşadığını belirtti. Başbakanlık Ofisi, heykelin kar amacıyla gösterilmemesi şartıyla kullanılabileceğini açıkladı. Almanya, 26 Eylül’de genel seçimler için sandığa gidecek. Bu seçimler, 16 yıl sonra bir daha aday olmayan Başbakan Angela Merkel için de emeklilik yolunun başlangıcı.
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Almanya Başbakanı Merkel hayranı restoran sahibi, 10 bin euro'ya dev balmumu heykeli yaptırdı

14:53 14.09.2021
© ekathimeriniAngela Merkel balmumu heykeli
Angela Merkel balmumu heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© ekathimerini
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Almanya'da yakın zamanda görevi bırakmaya hazırlanan Şansölye Merkel'e duyduğu hayranlığı göstermek isteyen bir işletme sahibi, başbakanın 10 bin euro'luk dev bir balmumu heykelini yaptırdı.
Bremerhaven kentindeki bir Yunan kökenli restoran sahibi Alexis Vaiou, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dev bir balmumu heykelini yaptırarak işletmesinde sergilemeye başladı.
Vaiou, heykeli, pandemi sırasında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdur olan restoran sahiplerinin Merkel'in emekli olmasından sonra işletmelerine girmesine izin vermeyeceklerini söylediklerini duyduktan sonra sipariş etmeye karar verdiğini söyledi.
Heykeli Şangay'dan sipariş ettiğini belirten Vaiou, maliyetinin 10 bin euro olduğunu ve gümrükten geçirilirken sorun yaşadığını belirtti.
Başbakanlık Ofisi, heykelin kar amacıyla gösterilmemesi şartıyla kullanılabileceğini açıkladı.
Almanya, 26 Eylül’de genel seçimler için sandığa gidecek. Bu seçimler, 16 yıl sonra bir daha aday olmayan Başbakan Angela Merkel için de emeklilik yolunun başlangıcı.
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