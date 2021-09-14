https://tr.sputniknews.com/20210914/apple-yeni-urunlerini-tanitiyor-1048904151.html

Apple yeni ürünlerini tanıtıyor

Apple yeni ürünlerini tanıtıyor

Apple etkinliği Türkiye'de saat 20.00'de canlı olarak başladı. Hem Apple TV hem de Apple.com üzerinden canlı olarak izlenebilen etkinlik YouTube üzerinden de... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T20:25+0300

2021-09-14T20:25+0300

2021-09-14T20:50+0300

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apple

apple watch

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Etkinlik direkt bir açılış ile başladı. Apple CEO'su Tim Cook, Apple TV Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdi.Apple’in iPad diğer cihazlardan nasıl ayrıldığını aktaran Cook, aksesuarlarıyla diğer cihazlardan ayrılıyor. iPadOS ile beraber çok daha kararlı bir deneyim sunan Apple, 1 milyon uygulama ile tasarım gücünü kullanıcıların tamamen kontrolüne veriyor.Apple WatchWatch Series 7’nin başlangıç fiyatı 399 dolar olacak. Yeni Apple Watch'un ekranı yüzde 50 oranında daha geniş içerik okuma imkanı sağlayacak.Akıllı saat tarafında uzun yıllardır liderlik koltuğunda oturan Apple, bu akşam düzenlediği etkinlikte yeni akıllı saat modelini de görücüye çıkarttı. Önceki seriyle kıyaslandığında büyük radikal değişiklikleri içinde barındırmayan Watch Series 7, şık bir tasarımla karşılıyor.Apple Watch Series 6’ya göre yüzde 20, Watch Series 3’e göreyse yüzde 50 daha büyük bir ekranla karşılayan yeni nesil akıllı saat, çok daha parlak bir ekranla buluşturacak. Mesajları çok daha büyük bir ekranda okumaya olanak sağlayan yeni nesil Apple Watch, dinamik kontrollere de sahip. iPad MiniKüçük olmasına rağmen sunduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken iPad Mini, çok daha küçük bir ekran tasarımıyla geliyor. Mor, pembe, sarı ve gri renkleriyle gelen yeni nesil iPad 8.3 inçlik boyutuyla dikkat çekiyor. 500 nit parlaklık sunan cihaz, Touch ID’ye de sahip. Ekranın yukarısında konumlandırılan bu tuşta dokunma deneyimi de geliştirildi.Önceki jenerasyonlara göre yüzde 40 oranında hız, yüzde 80 oranında da grafik performans artışı sunuyor. Yeni bir level atlandığı söylenen cihazın, USB C portuna sahip olduğu aktarılıyor. 10 kat daha hızlı bir şarj deneyimi demek olan USB C bağlantıları, çok daha hızlı bağlantıları vadediyor.iPad Mini’ye 5G takısı ekleyen Apple, çok daha hızlı bir internet hızı da sunuyor.Tasarımsal olarak çok daha gelişmiş ve kompakt olarak sunulan iPad Mini’yle Apple Pencil uyumu da artırılmış. Çok daha hızlı şarj olan kalem, daha uzun süre kullanım sunuyor.Yeni iPad Mini’nin başlangıç fiyatı 499 dolar olarak açıklandı.

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apple, apple watch