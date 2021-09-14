Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210914/apple-yeni-urunlerini-tanitiyor-1048904151.html
Apple yeni ürünlerini tanıtıyor
Apple yeni ürünlerini tanıtıyor
Apple etkinliği Türkiye'de saat 20.00'de canlı olarak başladı. Hem Apple TV hem de Apple.com üzerinden canlı olarak izlenebilen etkinlik YouTube üzerinden de... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T20:25+0300
2021-09-14T20:50+0300
dünya
apple
apple watch
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048904265_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_0e55fc9b807e880919b86b7abe0b1efe.jpg
Etkinlik direkt bir açılış ile başladı. Apple CEO'su Tim Cook, Apple TV Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdi.Apple’in iPad diğer cihazlardan nasıl ayrıldığını aktaran Cook, aksesuarlarıyla diğer cihazlardan ayrılıyor. iPadOS ile beraber çok daha kararlı bir deneyim sunan Apple, 1 milyon uygulama ile tasarım gücünü kullanıcıların tamamen kontrolüne veriyor.Apple WatchWatch Series 7’nin başlangıç fiyatı 399 dolar olacak. Yeni Apple Watch'un ekranı yüzde 50 oranında daha geniş içerik okuma imkanı sağlayacak.Akıllı saat tarafında uzun yıllardır liderlik koltuğunda oturan Apple, bu akşam düzenlediği etkinlikte yeni akıllı saat modelini de görücüye çıkarttı. Önceki seriyle kıyaslandığında büyük radikal değişiklikleri içinde barındırmayan Watch Series 7, şık bir tasarımla karşılıyor.Apple Watch Series 6’ya göre yüzde 20, Watch Series 3’e göreyse yüzde 50 daha büyük bir ekranla karşılayan yeni nesil akıllı saat, çok daha parlak bir ekranla buluşturacak. Mesajları çok daha büyük bir ekranda okumaya olanak sağlayan yeni nesil Apple Watch, dinamik kontrollere de sahip. iPad MiniKüçük olmasına rağmen sunduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken iPad Mini, çok daha küçük bir ekran tasarımıyla geliyor. Mor, pembe, sarı ve gri renkleriyle gelen yeni nesil iPad 8.3 inçlik boyutuyla dikkat çekiyor. 500 nit parlaklık sunan cihaz, Touch ID’ye de sahip. Ekranın yukarısında konumlandırılan bu tuşta dokunma deneyimi de geliştirildi.Önceki jenerasyonlara göre yüzde 40 oranında hız, yüzde 80 oranında da grafik performans artışı sunuyor. Yeni bir level atlandığı söylenen cihazın, USB C portuna sahip olduğu aktarılıyor. 10 kat daha hızlı bir şarj deneyimi demek olan USB C bağlantıları, çok daha hızlı bağlantıları vadediyor.iPad Mini’ye 5G takısı ekleyen Apple, çok daha hızlı bir internet hızı da sunuyor.Tasarımsal olarak çok daha gelişmiş ve kompakt olarak sunulan iPad Mini’yle Apple Pencil uyumu da artırılmış. Çok daha hızlı şarj olan kalem, daha uzun süre kullanım sunuyor.Yeni iPad Mini’nin başlangıç fiyatı 499 dolar olarak açıklandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048904265_146:0:1055:682_1920x0_80_0_0_c9e1cb3516abb174732e18dc7ceffacb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
apple, apple watch

Apple yeni ürünlerini tanıtıyor

20:25 14.09.2021 (güncellendi: 20:50 14.09.2021)
© Fotoğraf : AppleTim Cook
Tim Cook - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© Fotoğraf : Apple
Abone ol
Apple etkinliği Türkiye'de saat 20.00'de canlı olarak başladı. Hem Apple TV hem de Apple.com üzerinden canlı olarak izlenebilen etkinlik YouTube üzerinden de takip edilebiliyor.
Etkinlik direkt bir açılış ile başladı. Apple CEO'su Tim Cook, Apple TV Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdi.
Apple’in iPad diğer cihazlardan nasıl ayrıldığını aktaran Cook, aksesuarlarıyla diğer cihazlardan ayrılıyor.
iPadOS ile beraber çok daha kararlı bir deneyim sunan Apple, 1 milyon uygulama ile tasarım gücünü kullanıcıların tamamen kontrolüne veriyor.

Apple Watch

Watch Series 7’nin başlangıç fiyatı 399 dolar olacak. Yeni Apple Watch'un ekranı yüzde 50 oranında daha geniş içerik okuma imkanı sağlayacak.
Akıllı saat tarafında uzun yıllardır liderlik koltuğunda oturan Apple, bu akşam düzenlediği etkinlikte yeni akıllı saat modelini de görücüye çıkarttı.
Önceki seriyle kıyaslandığında büyük radikal değişiklikleri içinde barındırmayan Watch Series 7, şık bir tasarımla karşılıyor.
Apple Watch Series 6’ya göre yüzde 20, Watch Series 3’e göreyse yüzde 50 daha büyük bir ekranla karşılayan yeni nesil akıllı saat, çok daha parlak bir ekranla buluşturacak.
Mesajları çok daha büyük bir ekranda okumaya olanak sağlayan yeni nesil Apple Watch, dinamik kontrollere de sahip.

iPad Mini

Küçük olmasına rağmen sunduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken iPad Mini, çok daha küçük bir ekran tasarımıyla geliyor. Mor, pembe, sarı ve gri renkleriyle gelen yeni nesil iPad 8.3 inçlik boyutuyla dikkat çekiyor. 500 nit parlaklık sunan cihaz, Touch ID’ye de sahip. Ekranın yukarısında konumlandırılan bu tuşta dokunma deneyimi de geliştirildi.
Önceki jenerasyonlara göre yüzde 40 oranında hız, yüzde 80 oranında da grafik performans artışı sunuyor. Yeni bir level atlandığı söylenen cihazın, USB C portuna sahip olduğu aktarılıyor. 10 kat daha hızlı bir şarj deneyimi demek olan USB C bağlantıları, çok daha hızlı bağlantıları vadediyor.
iPad Mini’ye 5G takısı ekleyen Apple, çok daha hızlı bir internet hızı da sunuyor.
Tasarımsal olarak çok daha gelişmiş ve kompakt olarak sunulan iPad Mini’yle Apple Pencil uyumu da artırılmış. Çok daha hızlı şarj olan kalem, daha uzun süre kullanım sunuyor.
Yeni iPad Mini’nin başlangıç fiyatı 499 dolar olarak açıklandı.
131000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:52İTÜ birincisi Hüseyin Umutcan: Türkiye’de karanlıkta hissedebiliriz ama biz bunu aşabiliriz
20:44İstanbul’da Rus-Türk ortak resim sergisi açıldı
20:41Mersin'de iltica etmek isteyen kişi kendi kapısına ırkçı söylemler yazdı
20:25Apple yeni ürünlerini tanıtıyor
20:10MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ediyor
20:03Türeci ve Şahin’den açıklama: Kovid-19 mutasyona uğramaya devam edecek
19:51Kocası ve kaynanasının yazışmalarını gizlice arşivleyen kadın suçlu bulundu
19:46Politico: Biden yönetimi, Mısır'a yönelik bazı askeri yardımları geri çekecek
19:40Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
19:34Taliban’dan ABD’ye: Varlıklarımızın çözülmesi için tüm adımları atmaya hazırız
19:27Bodrum açıklarında Türk karasularına itilen 19 göçmen kurtarıldı
19:22Samsun'daki IŞİD operasyonunda yakalanan 2 şüpheli sınır dışı edilecek
19:17Kayseri’de 4 bin yıl öncesine ait aslan kemiği bulundu
19:1315 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken arkadaşını öldürdü
19:1050 derecenin üzerindeki gün sayısı 40 yılda iki katına çıktı
18:50İmamoğlu: Dünya Başkent Belediye Başkanı ödülünü alan Mansur Başkan’ımıza tebrikler
18:46YEE, Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe öğretecek
18:31Sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü: Kedinin can çekişini film izler gibi izledi
18:30Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
18:18 İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde intihar girişimi