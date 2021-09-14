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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210914/arastirma-her-10-cocuktan-birinde-iyilestikten-sonra-da-kovid-19un-semptomlari-goruluyor-1048881487.html
Araştırma: Her 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Kovid-19'un semptomları görülüyor
Araştırma: Her 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Kovid-19'un semptomları görülüyor
İsrail'de yapılan araştırmada, her 10 çocuktan birinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattıktan sonra da hastalığın semptomlarının görülmeye devam ettiği... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T02:28+0300
2021-09-14T02:28+0300
2021-09-14T02:28+0300
koronavirüs
israil
sağlık bakanlığı
koronavirüs
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İsrail Sağlık Bakanlığı, yaşları 3 ila 18 arasında değişen ve Kovid-19'u atlatan 13 bin 864 çocuğun ebeveynleriyle telefon yoluyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.Bakanlığın araştırmasında, söz konusu çocuklardan yüzde 11.2'sinde hastalığı atlattıktan sonra da Kovid-19'un belirtilerinin görüldüğü belirtildi.12 yaş altı çocukların yüzde 1.8'i, 12 ila 18 yaş arasındaki çocukların ise yüzde 4.6'sında, hastalıktan 6 ay sonra semptomlara rastlandığı ifade edildi.İsrail'de 200 binden fazla 18 yaş altı çocuğun Kovid-19'a yakalandığı, bunlardan yarısının herhangi bir semptom göstermediği kaydedildi.Tel Aviv yönetimi, haziran ayında 12-15 yaş arası çocuklara da Kovid-19 aşısı yapmaya başlamıştı.
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israil, sağlık bakanlığı, koronavirüs
Araştırma: Her 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Kovid-19'un semptomları görülüyor
İsrail'de yapılan araştırmada, her 10 çocuktan birinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattıktan sonra da hastalığın semptomlarının görülmeye devam ettiği bildirildi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, yaşları 3 ila 18 arasında değişen ve Kovid-19'u atlatan 13 bin 864 çocuğun ebeveynleriyle telefon yoluyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlığın araştırmasında, söz konusu çocuklardan
yüzde 11.2'sinde hastalığı atlattıktan sonra da Kovid-19'un belirtilerinin görüldüğü belirtildi.
12 yaş altı çocukların yüzde
1.8'i, 12 ila 18 yaş arasındaki çocukların ise yüzde 4.6'sında, hastalıktan 6 ay sonra semptomlara rastlandığı ifade edildi.
İsrail'de
200 binden fazla 18 yaş altı çocuğun Kovid-19'a yakalandığı, bunlardan yarısının herhangi bir semptom göstermediği kaydedildi.
Tel Aviv yönetimi, haziran ayında
12-15 yaş arası çocuklara da Kovid-19 aşısı yapmaya başlamıştı.