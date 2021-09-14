https://tr.sputniknews.com/20210914/asi-olmayan-doktor-kovid-19-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1048906807.html

Aşı olmayan doktor, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Aşı olmayan doktor, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Sakarya'da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan ve koronavirüs aşısı yaptırmayan 50 yaşındaki Hasan Feyzi Katıöz, virüse yenik düştü. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T22:42+0300

2021-09-14T22:42+0300

2021-09-14T22:42+0300

koronavirüs

sakarya

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

hasan feyzi katıöz

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Sakarya’da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan Hasan Feyzi Katıöz, yaklaşık 20 gün önce bazı semptomlar göstermesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı.Testi pozitif çıkan ve evde tedavisine başlanan Katıöz, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. 9 Eylül günü entübe edilen ortopedi doktoru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.Hasan Feyzi Katıöz’ün Kovid-19 aşısı yaptırmadığı belirtildi. Hayatını kaybeden doktorun cenazesi yarın sabah saatlerinde hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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sakarya, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı, hasan feyzi katıöz