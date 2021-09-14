Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Finansal İstikrar Komitemizi topladık

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Finansal İstikrar Komitemizi topladık. Toplantıda finansal sektörün görünümü, risk ve fırsatlar ile makro ihtiyati tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Finansal İstikrar Komitesi toplantısının yapıldığını duyurdu.
Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Finansal İstikrar Komitemizi topladık. Toplantıda finansal sektörün görünümü, risk ve fırsatlar ile makro ihtiyati tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk” dedi.
Finansal İstikrar Komitemizi topladık.
Toplantıda finansal sektörün görünümü, risk ve fırsatlar ile makro ihtiyati tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. pic.twitter.com/MkSpop7FK2