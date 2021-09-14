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https://tr.sputniknews.com/20210914/biden-21-eylulde-new-yorka-gidiyor-bm-genel-kuruluna-hitap-edecek-1048884256.html
Biden 21 Eylül'de New York'a gidiyor: BM Genel Kurulu'na hitap edecek
Biden 21 Eylül'de New York'a gidiyor: BM Genel Kurulu'na hitap edecek
ABD Başkanı Joe Biden, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısında hitap konuşması yapmak üzere, 21 Eylül Salı günü New York'a gidecek. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T07:37+0300
2021-09-14T07:37+0300
2021-09-14T07:36+0300
dünya
abd
joe biden
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başjanı Joe Biden, 21 Eylül Salı günü New York'ta olacak.Biden, başkanlığı dönemindeki ilk BM Genel Kurulu hitabını aynı gün yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20210910/biden-ile-cin-lideri-si-arasinda-7-ay-sonra-ilk-gorusme-90-dakika-konustular-1048786380.html
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abd, joe biden, bmgk
Biden 21 Eylül'de New York'a gidiyor: BM Genel Kurulu'na hitap edecek
ABD Başkanı Joe Biden, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısında hitap konuşması yapmak üzere, 21 Eylül Salı günü New York'a gidecek.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başjanı Joe Biden, 21 Eylül Salı günü New York'ta olacak.
Biden, başkanlığı dönemindeki ilk BM Genel Kurulu hitabını aynı gün yapacak.