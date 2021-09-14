https://tr.sputniknews.com/20210914/birlesik-arap-emirliklerinde-38-kisi-ve-15-sirket-teror-listesine-alindi--1048882253.html
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 38 kişi ve 15 şirket terör listesine alındı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 38 kişi ve 15 şirket terör listesine alındı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 38 kişi ile 15 şirketi ülkenin terör listesine aldı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T03:14+0300
2021-09-14T03:14+0300
2021-09-14T03:15+0300
dünya
suudi arabistan
terör listesi
birleşik arap emirlikleri (bae)
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BAE haber ajansı WAM'a göre, Bakanlar Kurulu, ülkede terörizmi destekleyen kişi, kurum ve kuruluşların yer aldığı listeye 1'i Suudlu, 5'i İranlı olmak üzere 38 kişi ile 15 şirketin dahil edilmesi yönünde karar çıkardı.Kararda, tüm denetim makamları, teknik, mali ve ticari bağlantıları olan tüm birey ve kurumları takip etme ve gerekli tedbirleri almaya çağrıldı. Listede BAE'den 4, Lübnan ve Irak'tan 2'şer, Yemen'den 8, Suriye'den 4, İran'dan 5, Nijerya'dan 6, Saint Kitts ve Nevis, İngiltere, Rusya, Ürdün, Hindistan, Afganistan ve Suudi Arabistan'dan ise 1'er kişinin yer aldığı ifade edildi. Listeye alınan 15 şirketin bağlı olduğu ülkelerle ilgili bilgi verilmedi.
suudi arabistan
birleşik arap emirlikleri (bae)
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MIA „Rosiya Segodnya“
suudi arabistan, terör listesi, birleşik arap emirlikleri (bae)
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 38 kişi ve 15 şirket terör listesine alındı
03:14 14.09.2021 (güncellendi: 03:15 14.09.2021)
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 38 kişi ile 15 şirketi ülkenin terör listesine aldı.
BAE haber ajansı WAM'a göre, Bakanlar Kurulu, ülkede terörizmi destekleyen kişi, kurum ve kuruluşların yer aldığı listeye 1'i Suudlu, 5'i İranlı olmak üzere 38 kişi ile 15 şirketin dahil edilmesi yönünde karar çıkardı.
Kararda, tüm denetim makamları, teknik, mali ve ticari bağlantıları olan tüm birey ve kurumları takip etme ve gerekli tedbirleri almaya çağrıldı.
Listede BAE'den 4, Lübnan ve Irak'tan 2'şer, Yemen'den 8, Suriye'den 4, İran'dan 5, Nijerya'dan 6, Saint Kitts ve Nevis, İngiltere, Rusya, Ürdün, Hindistan, Afganistan ve Suudi Arabistan'dan ise 1'er kişinin yer aldığı ifade edildi.
Listeye alınan 15 şirketin bağlı olduğu ülkelerle ilgili bilgi verilmedi.