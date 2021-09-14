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https://tr.sputniknews.com/20210914/biyobilim-sirketi-colossal-nesli-tukenen-mamutlari-geri-getirmeyi-planliyor-1048892686.html
Biyobilim şirketi Colossal, nesli tükenen mamutları geri getirmeyi planlıyor
Biyobilim şirketi Colossal, nesli tükenen mamutları geri getirmeyi planlıyor
Yeni biyobilim şirketi Colossal, binlerce yıl önce nesli tükenen mamut türünü Kuzey Kutbu tundrasına geri getirmeyi planladığını duyurdu. Şirket bu konuda ilk... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T13:31+0300
2021-09-14T13:37+0300
yaşam
bilim
kuzey kutbu
mamut
fil
genetik
kod
araştırma
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şirket
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Binlerce yıl önce nesli tükenen canlı türlerini ait oldukları doğaya geri getirmek mümkün mü?ABD'li biyobilim firması Colossal, bilim insanları ve girişimcilerden oluşan bir ekiple, nesli yıllar önce tükenen yünlü mamut türünü genetik olarak geri getirebilmek için yeni bir ortaklık kurduğunu açıkladı.'Önemli bir kilometre taşı'Harvard Tıp Okulu'nda 8 yıldır mamutları canlandırmak için araçlar geliştiren küçük bir araştırmacı ekibine liderlik eden biyolog George Church, “Bu bizim için önemli bir kilometre taşı. Tüm dünyada fark yaratacak bir girişim” dedi. İlk fonunu 15 milyon dolar olarak alan şirket, Dr. Church'ün laboratuvarındaki araştırmaları destekleyecek, Boston ve Dallas'ta kendi laboratuvarlarında deneyler yapacak. Dr. Church'ün laboratuvarında eski bir araştırmacı olan Eriona Hysolli, yeni şirketin fil DNA'sını düzenleme çabalarını denetleyecek ve aşırı soğuğa dayanıklı olması için yoğun saç ve kalın yağ gibi mamut özellikleri için genler ekleyecek. Araştırmacılar, birkaç yıl içinde mamut benzeri fillerin embriyolarını üretmeyi ve nihayetinde çeşitli hayvan popülasyonlarını geliştirmeyi umuyorlar.Etik sorularDiğer araştırmacılar ve kurumlar ise Colossal'ın böyle bir başarıya imza atacağına derin bir şüpheyle bakıyorlar. Colossal, yavru mamut benzeri filler üretmeyi başarırsa, aynı zamanda ciddi etik sorularla da karşı karşıya kalacak. 'Biyolojisi hakkında çok az şey bilinen bir hayvanı üretmek insancıl mı?' ve 'Tundraların ekosistemlerini derinden değiştirebilecek potansiyele sahip olup olmayacağına kim karar verecek?' gibi sorular bunların başında gelecek.Yünlü mamutlar, Kuzey Kutbu'nun büyük bir kısmında yaşayan, soğuğa dayanıklı ve yiyecek için otçulları avlayan, dişlerini ve kemiklerini alet olarak kullanan ilk insanlarla birlikte yaşadı. Söz konusu canlıların yaklaşık 4 bin yıl önce öldüğü tahmin ediliyor. Bilim insanları onlarca yıldır mamutların DNA'sını çıkarmak ve genetik bağlantılarını saptamak için mamut dişleri, kemikleri, ve saç parçalarını çalışmalarda kullanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210311/rusyada-bir-komur-madeninde-dort-mamut-disi-bulundu-1044009781.html
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bilim, kuzey kutbu, mamut, fil, genetik, kod, araştırma, biyoloji, şirket, dna, üretim, bağlantı, colossal

Biyobilim şirketi Colossal, nesli tükenen mamutları geri getirmeyi planlıyor

13:31 14.09.2021 (güncellendi: 13:37 14.09.2021)
© FlickrYünlü mamutlar
Yünlü mamutlar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© Flickr
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Yeni biyobilim şirketi Colossal, binlerce yıl önce nesli tükenen mamut türünü Kuzey Kutbu tundrasına geri getirmeyi planladığını duyurdu. Şirket bu konuda ilk fonunu 15 milyon dolar olarak alırken, araştırmacıların birtakım etik sorularla karşılaşacağı düşünülüyor.
Binlerce yıl önce nesli tükenen canlı türlerini ait oldukları doğaya geri getirmek mümkün mü?
ABD'li biyobilim firması Colossal, bilim insanları ve girişimcilerden oluşan bir ekiple, nesli yıllar önce tükenen yünlü mamut türünü genetik olarak geri getirebilmek için yeni bir ortaklık kurduğunu açıkladı.

'Önemli bir kilometre taşı'

Harvard Tıp Okulu'nda 8 yıldır mamutları canlandırmak için araçlar geliştiren küçük bir araştırmacı ekibine liderlik eden biyolog George Church, “Bu bizim için önemli bir kilometre taşı. Tüm dünyada fark yaratacak bir girişim” dedi.
İlk fonunu 15 milyon dolar olarak alan şirket, Dr. Church'ün laboratuvarındaki araştırmaları destekleyecek, Boston ve Dallas'ta kendi laboratuvarlarında deneyler yapacak.
Dr. Church'ün laboratuvarında eski bir araştırmacı olan Eriona Hysolli, yeni şirketin fil DNA'sını düzenleme çabalarını denetleyecek ve aşırı soğuğa dayanıklı olması için yoğun saç ve kalın yağ gibi mamut özellikleri için genler ekleyecek.
Araştırmacılar, birkaç yıl içinde mamut benzeri fillerin embriyolarını üretmeyi ve nihayetinde çeşitli hayvan popülasyonlarını geliştirmeyi umuyorlar.

Etik sorular

Diğer araştırmacılar ve kurumlar ise Colossal'ın böyle bir başarıya imza atacağına derin bir şüpheyle bakıyorlar.
Colossal, yavru mamut benzeri filler üretmeyi başarırsa, aynı zamanda ciddi etik sorularla da karşı karşıya kalacak. 'Biyolojisi hakkında çok az şey bilinen bir hayvanı üretmek insancıl mı?' ve 'Tundraların ekosistemlerini derinden değiştirebilecek potansiyele sahip olup olmayacağına kim karar verecek?' gibi sorular bunların başında gelecek.
Yünlü mamutlar, Kuzey Kutbu'nun büyük bir kısmında yaşayan, soğuğa dayanıklı ve yiyecek için otçulları avlayan, dişlerini ve kemiklerini alet olarak kullanan ilk insanlarla birlikte yaşadı. Söz konusu canlıların yaklaşık 4 bin yıl önce öldüğü tahmin ediliyor.
Bilim insanları onlarca yıldır mamutların DNA'sını çıkarmak ve genetik bağlantılarını saptamak için mamut dişleri, kemikleri, ve saç parçalarını çalışmalarda kullanıyor.
Rusya'da bir kömür madeninde dört mamut dişi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2021
DÜNYA
Rusya'da bir kömür madeninde dört mamut dişi bulundu
11 Mart, 18:45
200301
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