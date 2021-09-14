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https://tr.sputniknews.com/20210914/bm-ginede-darbeden-sonraki-surece-halk-karar-vermeli-1048883463.html
BM: Gine'de darbeden sonraki sürece halk karar vermeli
BM: Gine'de darbeden sonraki sürece halk karar vermeli
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Batı Afrika ve Sahel (UNOWAS) Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif, Gine'de darbe sonrası geçiş sürecinin süresine... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T05:42+0300
2021-09-14T05:45+0300
dünya
bm
gine
alpha conde
darbe
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Başkent Konakri'de bulunan Mahamat Saleh Annadif, Gine'de 5 Eylül'deki darbenin ardından oluşturulacak geçiş sürecine ilişkin basına açıklamalarda bulundu.BM'nin geçiş sürecinin süresi konusunda herhangi bir şartı olmadığının altını çizen Annadif, buna Ginelilerin kendisinin karar vermesi gerektiğini kaydetti.Annadif, darbeden bu yana asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile de görüştüğünü ve Conde'nin durumunun iyi olduğunu belirtti.Darbenin arkasındaki isim ve askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD) lideri Mamady Doumbouya ile de bir araya gelen Annadif, görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermedi.Mahamat Saleh Annadif, Mali, Çad ve Gine'de art arda yapılan darbelerin endişe verici olduğuna dikkati çekerek, darbelerin bu kadar artmasının nedeninin, tüm Afrikalı liderler ve ortakları tarafından sorgulanması gerektiğine de vurgu yaptı.Annadif, Conde'nin ezeli rakibi, muhalefetteki Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri Cellou Dalein Diallo ile de görüştü.CNRD lideri Doumbouya, yarından itibaren geçiş hükümeti kurmak için sırasıyla siyasi parti liderleri, din adamları, sivil toplum örgütleri, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, madencilik şirketi yetkilileri, işveren örgütleri, banka ve sendika temsilcileriyle bir araya gelecek.Görüşmelerin haftasonuna kadar sürmesi bekleniyor. Görüşmelere, Cumhurbaşkanı Conde'nin partisi Gine Halkı Birliği (RPG) de katılacak.Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.
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bm, gine, alpha conde, darbe

BM: Gine'de darbeden sonraki sürece halk karar vermeli

05:42 14.09.2021 (güncellendi: 05:45 14.09.2021)
© REUTERS / SALIOU SAMBGine'de yaşanan askeri darbe
Gine'de yaşanan askeri darbe - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© REUTERS / SALIOU SAMB
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Batı Afrika ve Sahel (UNOWAS) Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif, Gine'de darbe sonrası geçiş sürecinin süresine halkın karar vermesi gerektiğini söyled
Başkent Konakri'de bulunan Mahamat Saleh Annadif, Gine'de 5 Eylül'deki darbenin ardından oluşturulacak geçiş sürecine ilişkin basına açıklamalarda bulundu.
BM'nin geçiş sürecinin süresi konusunda herhangi bir şartı olmadığının altını çizen Annadif, buna Ginelilerin kendisinin karar vermesi gerektiğini kaydetti.
Annadif, darbeden bu yana asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile de görüştüğünü ve Conde'nin durumunun iyi olduğunu belirtti.
Darbenin arkasındaki isim ve askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD) lideri Mamady Doumbouya ile de bir araya gelen Annadif, görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermedi.
Mahamat Saleh Annadif, Mali, Çad ve Gine'de art arda yapılan darbelerin endişe verici olduğuna dikkati çekerek, darbelerin bu kadar artmasının nedeninin, tüm Afrikalı liderler ve ortakları tarafından sorgulanması gerektiğine de vurgu yaptı.
Annadif, Conde'nin ezeli rakibi, muhalefetteki Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri Cellou Dalein Diallo ile de görüştü.
CNRD lideri Doumbouya, yarından itibaren geçiş hükümeti kurmak için sırasıyla siyasi parti liderleri, din adamları, sivil toplum örgütleri, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, madencilik şirketi yetkilileri, işveren örgütleri, banka ve sendika temsilcileriyle bir araya gelecek.
Görüşmelerin haftasonuna kadar sürmesi bekleniyor. Görüşmelere, Cumhurbaşkanı Conde'nin partisi Gine Halkı Birliği (RPG) de katılacak.
Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.
Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.
Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.
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