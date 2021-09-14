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https://tr.sputniknews.com/20210914/bodrum-aciklarinda-turk-karasularina-itilen-19-gocmen-kurtarildi-1048903097.html
Bodrum açıklarında Türk karasularına itilen 19 göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında Türk karasularına itilen 19 göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 olayda Yunan askerlerinin Türk karasularına ittiği 19 göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T19:27+0300
2021-09-14T19:27+0300
türkiye
yunanistan
suriyeli mülteciler
göçmen
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suriyeli göçmenler
sahil güvenlik
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Gece saatlerinde Bodrum açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu belirtilen yere sevk edildi. Yunan askerleri tarafından Türk karasularına itildiği anlaşılan fiber tekne içerisindeki 7 düzensiz göçmen bota alınarak kurtarıldı.Sabaha karşı Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen daha olduğu bilgisi alındı. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.2 olayda kurtarılan 19 göçmen, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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Bodrum açıklarında Türk karasularına itilen 19 göçmen kurtarıldı

19:27 14.09.2021
© İHABodrum açıklarında Türk karasularına itilen 19 göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında Türk karasularına itilen 19 göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© İHA
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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 olayda Yunan askerlerinin Türk karasularına ittiği 19 göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Gece saatlerinde Bodrum açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu belirtilen yere sevk edildi.
Yunan askerleri tarafından Türk karasularına itildiği anlaşılan fiber tekne içerisindeki 7 düzensiz göçmen bota alınarak kurtarıldı.
Sabaha karşı Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen daha olduğu bilgisi alındı.
Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
2 olayda kurtarılan 19 göçmen, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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