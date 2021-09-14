https://tr.sputniknews.com/20210914/bodrum-belediye-baskani-arasin-ailesiyle-ortak-oldugu-otel-hakkinda-inceleme-baslatildi-1048879359.html

Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın ailesiyle ortak olduğu otel hakkında inceleme başlatıldı

Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın ailesiyle ortak olduğu otel hakkında inceleme başlatıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ailesiyle ortak olduğu otelin bazı eklentilerinin kaçak olduğu iddiasıyla ilgili Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T00:20+0300

2021-09-14T00:20+0300

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türkiye

bodrum

bodrum belediyesi

ahmet aras

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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ailesine ait otelin birçok noktasında kaçak yapılaşma olduğu, otelin bar, ofis alanı, mutfak ve oto yıkama bölümünün kaçak yapıldığı öne sürüldü.AA'nın haberine göre iddialar üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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bodrum, bodrum belediyesi, ahmet aras