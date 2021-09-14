Bodrum 'en seçkin 25 kent' arasına girdi

Bodrum Belediyesi'nin konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kez daha dünyanın en iyisiyiz. Dünyanın en prestijli seyahat ve yaşam dergilerinden 'Travel and Leisure' okuyucularının deneyimlerini ve önemli kriterleri göz önünde bulundurarak seçtiği 'Dünya'nın En İyileri Ödülleri'nde en seçkin 25 kent arasında yerimizi aldık" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin önemli tatil lokasyonlarından Bodrum, dünyanın prestijli seyahat dergisi 'Travel and Leisure'un 'en iyi 25 kent' listesindeki yerini aldı.
Bodrum Belediyesi'nin konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kez daha dünyanın en iyisiyiz. Dünyanın en prestijli seyahat ve yaşam dergilerinden 'Travel and Leisure' okuyucularının deneyimlerini ve önemli kriterleri göz önünde bulundurarak seçtiği 'Dünya'nın En İyileri Ödülleri'nde en seçkin 25 kent arasında yerimizi aldık" ifadelerine yer verildi.