https://tr.sputniknews.com/20210914/borussia-dortmunddan-besiktas-macina-ozel-videolu-paylasim-1048900865.html
Borussia Dortmund'dan Beşiktaş maçına özel videolu paylaşım
Borussia Dortmund'dan Beşiktaş maçına özel videolu paylaşım
Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T17:44+0300
2021-09-14T17:44+0300
2021-09-14T17:44+0300
yaşam
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Borussia Dortmund kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Merhaba Beşiktaş" ifadelerini kullanıldı.Yapılan paylaşımda İstanbul'dan görüntülerin yer aldığı görüldü.Bundesliga ekibi, çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında turnuvaya 3 puanla başlamayı hedefliyor. Öte yandan, Alman ekibinde Emre Can, Thorgan Hazard, Reyna, Zagadou, Schulz ve Schmelzer, Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.
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Borussia Dortmund'dan Beşiktaş maçına özel videolu paylaşım
Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Borussia Dortmund kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Merhaba Beşiktaş" ifadelerini kullanıldı.
Yapılan paylaşımda İstanbul'dan görüntülerin yer aldığı görüldü.
Bundesliga ekibi, çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında turnuvaya 3 puanla başlamayı hedefliyor.
Öte yandan, Alman ekibinde Emre Can, Thorgan Hazard, Reyna, Zagadou, Schulz ve Schmelzer, Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.