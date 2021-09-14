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https://tr.sputniknews.com/20210914/cek-mahkemesi-rus-vatandasi-francettinin-tutuklu-yargilanmasina-karar-verdi-1048901022.html
Çek mahkemesi, Rus vatandaşı Françetti'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi
Çek mahkemesi, Rus vatandaşı Françetti'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi
Çekya'da mahkeme, Ukrayna'nın tutuklama emri doğrultusunda Prag'da gözaltına alınan Rus vatandaşı Aleksandr Françetti'nin tutuklu yargılanmasına karar vererek... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T17:55+0300
2021-09-14T17:55+0300
dünya
rusya
prag
çekya
mahkeme
tutuklama
karar
vatandaş
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Rus vatandaşın avukatı Jan Schwartz, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Prag mahkemesinin Françetti'nin tutuklu yargılanmasına karar verdiğini ve başkentin merkezindeki Pankrat cezaevine gönderildiğini belirtti.Schwartz, karara bugün itiraz etmeyi planladığını kaydetti.'Faşizme doğru atılan bir adım'Françetti, duruşmanın ardından Sputnik muhabirinin soruları karşısında kendisi hakkındaki kararın 'faşizme doğru atılan bir adım' olduğunu vurguladı.Çek Dışişleri: İkili ilişkilerle bir ilgisi yokÇekya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Eva Davidova, Françetti vakasının Moskova-Prag ilişkileriyle bir ilgisi bulunmadığını belirtti.Davidova, "Bundan sonraki adımlar artık tamamen ilgili adli makamların yetkisinde. Bu davanın Çek-Rus ilişkileriyle hiçbir ilgisi yok. Çek makamlarının eylemleri yalnızca Çekya'nın uluslararası polis işbirliği alanındaki yükümlülüklerine dayanıyor" dedi.Dün Rusya'nın Prag Büyükelçiliği, Ukrayna'nın tutuklama emri doğrultusunda Prag'da Rus vatandaşı Aleksandr Françetti'nin gözaltına alınması nedeniyle Çekya'ya nota göndermişti.
https://tr.sputniknews.com/20210913/rusya-bir-vatandasinin-gozaltina-alinmasi-nedeniyle-cekyaya-nota-verdi-1048873093.html
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rusya, prag, çekya, mahkeme, tutuklama, karar, vatandaş

Çek mahkemesi, Rus vatandaşı Françetti'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi

17:55 14.09.2021
Çekya bayrak
Çekya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
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Çekya'da mahkeme, Ukrayna'nın tutuklama emri doğrultusunda Prag'da gözaltına alınan Rus vatandaşı Aleksandr Françetti'nin tutuklu yargılanmasına karar vererek cezaevine gönderdi.
Rus vatandaşın avukatı Jan Schwartz, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Prag mahkemesinin Françetti'nin tutuklu yargılanmasına karar verdiğini ve başkentin merkezindeki Pankrat cezaevine gönderildiğini belirtti.

Schwartz, karara bugün itiraz etmeyi planladığını kaydetti.

'Faşizme doğru atılan bir adım'

Françetti, duruşmanın ardından Sputnik muhabirinin soruları karşısında kendisi hakkındaki kararın 'faşizme doğru atılan bir adım' olduğunu vurguladı.

Çek Dışişleri: İkili ilişkilerle bir ilgisi yok

Çekya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Eva Davidova, Françetti vakasının Moskova-Prag ilişkileriyle bir ilgisi bulunmadığını belirtti.

Davidova, "Bundan sonraki adımlar artık tamamen ilgili adli makamların yetkisinde. Bu davanın Çek-Rus ilişkileriyle hiçbir ilgisi yok. Çek makamlarının eylemleri yalnızca Çekya'nın uluslararası polis işbirliği alanındaki yükümlülüklerine dayanıyor" dedi.

Dün Rusya'nın Prag Büyükelçiliği, Ukrayna'nın tutuklama emri doğrultusunda Prag'da Rus vatandaşı Aleksandr Françetti'nin gözaltına alınması nedeniyle Çekya'ya nota göndermişti.
Çekya Dışişleri Bakanlığı binası - Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
DÜNYA
Rusya, bir vatandaşının gözaltına alınması nedeniyle Çekya'ya nota verdi
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