https://tr.sputniknews.com/20210914/cek-mahkemesi-rus-vatandasi-francettinin-tutuklu-yargilanmasina-karar-verdi-1048901022.html

Çek mahkemesi, Rus vatandaşı Françetti'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi

Çek mahkemesi, Rus vatandaşı Françetti'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi

Çekya'da mahkeme, Ukrayna'nın tutuklama emri doğrultusunda Prag'da gözaltına alınan Rus vatandaşı Aleksandr Françetti'nin tutuklu yargılanmasına karar vererek... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T17:55+0300

2021-09-14T17:55+0300

2021-09-14T17:55+0300

dünya

rusya

prag

çekya

mahkeme

tutuklama

karar

vatandaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/02/1044407312_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7948bdc6da9f96a9a16c74a7b7300a5e.jpg

Rus vatandaşın avukatı Jan Schwartz, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Prag mahkemesinin Françetti'nin tutuklu yargılanmasına karar verdiğini ve başkentin merkezindeki Pankrat cezaevine gönderildiğini belirtti.Schwartz, karara bugün itiraz etmeyi planladığını kaydetti.'Faşizme doğru atılan bir adım'Françetti, duruşmanın ardından Sputnik muhabirinin soruları karşısında kendisi hakkındaki kararın 'faşizme doğru atılan bir adım' olduğunu vurguladı.Çek Dışişleri: İkili ilişkilerle bir ilgisi yokÇekya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Eva Davidova, Françetti vakasının Moskova-Prag ilişkileriyle bir ilgisi bulunmadığını belirtti.Davidova, "Bundan sonraki adımlar artık tamamen ilgili adli makamların yetkisinde. Bu davanın Çek-Rus ilişkileriyle hiçbir ilgisi yok. Çek makamlarının eylemleri yalnızca Çekya'nın uluslararası polis işbirliği alanındaki yükümlülüklerine dayanıyor" dedi.Dün Rusya'nın Prag Büyükelçiliği, Ukrayna'nın tutuklama emri doğrultusunda Prag'da Rus vatandaşı Aleksandr Françetti'nin gözaltına alınması nedeniyle Çekya'ya nota göndermişti.

https://tr.sputniknews.com/20210913/rusya-bir-vatandasinin-gozaltina-alinmasi-nedeniyle-cekyaya-nota-verdi-1048873093.html

rusya

prag

çekya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, prag, çekya, mahkeme, tutuklama, karar, vatandaş