https://tr.sputniknews.com/20210914/cem-yilmaz-acikladi-ve-ersan-kuneri-bitti-1048887716.html

Cem Yılmaz açıkladı: 'Ve Erşan Kuneri bitti'

Cem Yılmaz açıkladı: 'Ve Erşan Kuneri bitti'

Seyircilerin ilk olarak G.O.R.A filminde tanıştığı 'Erşan Kuneri' karakteriyle ilgili dizinin çekimleri tamamlandı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T10:57+0300

2021-09-14T10:57+0300

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yaşam

cem yılmaz

netflix

film

çekim

erşan kuneri

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Komedyen Cem Yılmaz Instagram hesabından dün akşam yaptığı paylaşımla Netflix'te yayınlanacak dizisi 'Erşan Kuneri'nin çekimlerinin tamamlandığını açıkladı.Ünlü komedyen, "Seyircisi olmak bir karnaval gibi oh. 6 saat Erşan. 2 dakika bile yeterken 6 saat. Tüm ekibin ellerine sağlık. Yolun yol olsun oğul" ifadelerini kullandı. Çekimlerin bittiğini duyuran sanatçı"Türkiye'nin en iyi filmcileri. Ve Erşan Kuneri bitti" dedi.Dizide Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimler rol alıyor.

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cem yılmaz, netflix, film, çekim, erşan kuneri