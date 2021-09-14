https://tr.sputniknews.com/20210914/chp-lideri-kilicdaroglu-spotify-listesini-paylasti-cok-elestirmeyin-ama-1048906354.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Spotify listesini paylaştı: Çok eleştirmeyin ama

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Spotify listesini paylaştı: Çok eleştirmeyin ama

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Spotify'da hazırladığı uzun yol müzik listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımına gülücük işaretiyle "Çok... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T22:19+0300

2021-09-14T22:19+0300

2021-09-14T22:20+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

müzik

spotify

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/1044719570_0:50:1201:725_1920x0_80_0_0_ec614685112ab6887c53eaa2adad22a1.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Spotify'da hazırladığı müzik listesini paylaştı.Kılıçdaroğlu, Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sevgili Gençler. Arkadaşlarım bilir; benim uzun yol müzik listem vardır. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama:) Özellikle de K-Pop fandomlarından çekiniyorum, bilesiniz. Hala hangisine ait olacağıma karar veremedim. Hadi bakalım, sizi seviyorum gençler!"Aşık Veysel, Cem Karaca, Barış Manço, Ahmet Kaya, Cem Adrian ve Sezen Aksu gibi çok sayıda ismin bulunduğu listede 42 tane şarkı yer alıyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, kemal kılıçdaroğlu, müzik, spotify