CHP lideri Kılıçdaroğlu, Spotify listesini paylaştı: Çok eleştirmeyin ama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Spotify'da hazırladığı müzik listesini paylaştı.Kılıçdaroğlu, Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sevgili Gençler. Arkadaşlarım bilir; benim uzun yol müzik listem vardır. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama:) Özellikle de K-Pop fandomlarından çekiniyorum, bilesiniz. Hala hangisine ait olacağıma karar veremedim. Hadi bakalım, sizi seviyorum gençler!"Aşık Veysel, Cem Karaca, Barış Manço, Ahmet Kaya, Cem Adrian ve Sezen Aksu gibi çok sayıda ismin bulunduğu listede 42 tane şarkı yer alıyor.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Spotify'da hazırladığı uzun yol müzik listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımına gülücük işaretiyle "Çok eleştirmeyin ama" notunu düştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Spotify'da hazırladığı müzik listesini paylaştı.
Kılıçdaroğlu, Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Gençler. Arkadaşlarım bilir; benim uzun yol müzik listem vardır. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama:) Özellikle de K-Pop fandomlarından çekiniyorum, bilesiniz. Hala hangisine ait olacağıma karar veremedim. Hadi bakalım, sizi seviyorum gençler!"
Sevgili Gençler, Arkadaşlarım bilir; benim uzun yol müzik listem vardır. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama:) Özellikle de K-Pop fandomlarından çekiniyorum, bilesiniz. Hala hangisine ait olacağıma karar veremedim😂 Hadi bakalım, sizi seviyorum gençler!