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https://tr.sputniknews.com/20210914/ciftlik-bankin-kurucusu-mehmet-aydin-firsat-verilirse-mustekilerin-zararlarini-karsilamak-isterim-1048890737.html
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın: Fırsat verilirse müştekilerin zararlarını karşılamak isterim
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın: Fırsat verilirse müştekilerin zararlarını karşılamak isterim
'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, ikinci kez hakim karşısına çıktı. 4 sayfalık yazılı savunma veren Aydın, ''Eğer bana fırsat... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T12:40+0300
2021-09-14T12:40+0300
türkiye
dava
dolandırıcılık
mal varlığı
çiftlik bank
mehmet aydın
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Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, bugün adliyede ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Aydın, tutuksuz sanıklar ile bir müşteki katıldı.Duruşmada bir diyeceğinin olup olmadığı sorulan Mehmet Aydın, savunmasını yazılı hazırladığını belirterek, mahkemede okumak istediğini söyledi. Duruşmada savunmasını okuyan Aydın, yaptığının 'ticaret' olduğunu savunarak, suç örgütü kurduğu iddiasının asılsız olduğunu ifade etti.Hiçbir çalışanına kanun dışı talimatta bulunmadığını anlatan Aydın, Türkiye'de el konulan mallarının müştekilerin zararlarını karşıladığını, kendisine imkan verilirse zararları ödeyebileceğini, bu nedenle mağduriyetleri gidermek için Türkiye'de el konulan mal varlıklarının iadesini talep ettiğini söyledi.'Çalışanlarım 'Suç unsuru yok' diyordu'Aydın, savunmasında özetle şu ifadelere yer verdi:''Çiftlik Bank yönetiminde her kesimden kimse bulunmaktaydı. Milletvekilleri hakimler, savcılar, polisler, doktorlar, yüksek lisans ve lisans sahipleri vardı. 10 binlerce insan vardı. Benim ağzımdan çıkan her kelimeyi teyit edecek insanlar vardı. Tüm işlerimizi yasalara uygun olarak yapmaya özen gösteriyordum. Şirket faaliyetlerinin suç unsuru oluşturmadığı söyleniyordu çalışanlarım tarafından. Yurt dışına çıktıktan sonra işimi devrettiğim kişiler usulsüzlükler yapmıştır.'Borcumu mal varlıklarımla ödemek isterim'Ana parasını henüz yapmamış kimseler parasını isteseydi yapabilirdik bu imkanımız vardı. Fakat müsaade edilmedi. Oyun zamanla değişecekti. 130 binden fazla üye olmasına rağmen sadece 4 bin üye parasını almamıştır. Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını el konulan mal varlıklarımdan karşılamak isterim.'Beraatimi ve el konulan mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum'Kimseye garanti kar vaadi vermedim. Fakat koyduğumuz maddeyle ana paralarını vereceğimi söyledim. Olmayan şeyi var gibi göstermedim. Amacım yurtdışında Çiftlik Banklar kurarak ülkeme de faydalı olmaktı. Her zaman açık ve şeffaf oldum. Uruguay’daki mal varlıklarıma el konulunca yurtdışındaki mal varlıklarıyla üyelerime ödeme yapacağım sözümü tutamadım. Beraatimi ve el konulan mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum.''75 bin yıla kadar hapsi isteniyorKamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açtığı belirtilen sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.Aydın, 3 Temmuz'da saat 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Aydın, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca ifade vermiş, ardından çıkarıldığı Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması süren bu davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 22 bin 580 yıldan, 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.
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dava, dolandırıcılık, mal varlığı, çiftlik bank, mehmet aydın

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın: Fırsat verilirse müştekilerin zararlarını karşılamak isterim

12:40 14.09.2021
© AA'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© AA
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'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, ikinci kez hakim karşısına çıktı. 4 sayfalık yazılı savunma veren Aydın, ''Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını el konulan mal varlıklarımdan karşılamak isterim" dedi.
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, bugün adliyede ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Aydın, tutuksuz sanıklar ile bir müşteki katıldı.
Duruşmada bir diyeceğinin olup olmadığı sorulan Mehmet Aydın, savunmasını yazılı hazırladığını belirterek, mahkemede okumak istediğini söyledi. Duruşmada savunmasını okuyan Aydın, yaptığının 'ticaret' olduğunu savunarak, suç örgütü kurduğu iddiasının asılsız olduğunu ifade etti.

Hiçbir çalışanına kanun dışı talimatta bulunmadığını anlatan Aydın, Türkiye'de el konulan mallarının müştekilerin zararlarını karşıladığını, kendisine imkan verilirse zararları ödeyebileceğini, bu nedenle mağduriyetleri gidermek için Türkiye'de el konulan mal varlıklarının iadesini talep ettiğini söyledi.

'Çalışanlarım 'Suç unsuru yok' diyordu'

Aydın, savunmasında özetle şu ifadelere yer verdi:
''Çiftlik Bank yönetiminde her kesimden kimse bulunmaktaydı. Milletvekilleri hakimler, savcılar, polisler, doktorlar, yüksek lisans ve lisans sahipleri vardı. 10 binlerce insan vardı. Benim ağzımdan çıkan her kelimeyi teyit edecek insanlar vardı. Tüm işlerimizi yasalara uygun olarak yapmaya özen gösteriyordum. Şirket faaliyetlerinin suç unsuru oluşturmadığı söyleniyordu çalışanlarım tarafından. Yurt dışına çıktıktan sonra işimi devrettiğim kişiler usulsüzlükler yapmıştır.

'Borcumu mal varlıklarımla ödemek isterim'

Ana parasını henüz yapmamış kimseler parasını isteseydi yapabilirdik bu imkanımız vardı. Fakat müsaade edilmedi. Oyun zamanla değişecekti. 130 binden fazla üye olmasına rağmen sadece 4 bin üye parasını almamıştır. Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını el konulan mal varlıklarımdan karşılamak isterim.

'Beraatimi ve el konulan mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum'

Kimseye garanti kar vaadi vermedim. Fakat koyduğumuz maddeyle ana paralarını vereceğimi söyledim. Olmayan şeyi var gibi göstermedim. Amacım yurtdışında Çiftlik Banklar kurarak ülkeme de faydalı olmaktı. Her zaman açık ve şeffaf oldum. Uruguay’daki mal varlıklarıma el konulunca yurtdışındaki mal varlıklarıyla üyelerime ödeme yapacağım sözümü tutamadım. Beraatimi ve el konulan mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum.''

75 bin yıla kadar hapsi isteniyor

Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açtığı belirtilen sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Aydın, 3 Temmuz'da saat 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Aydın, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca ifade vermiş, ardından çıkarıldığı Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.
Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması süren bu davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 22 bin 580 yıldan, 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.
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