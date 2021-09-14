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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T15:16+0300
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türkiye
almanya
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 60. yıl dönümü vesilesiyle geçen cuma günü düzenlenen panelde Almanya’daki Türk toplumu ve Türkiye hakkında sarf ettiği güzel sözleri dolayısıyla teşekkür etti. 'Almanya ve AB'nin Afgan göçünün yükünü taşıyan ülkelere destek sağlaması gerekir'Türkiye ve Almanya’nın NATO müttefikleri olarak Afganistan’dan tahliye sürecinde takdire şayan bir dayanışma ve koordinasyon sergilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı anlayışı Afganistan’ın içinden geçtiği bu kritik dönemde sürdürmek gerektiğini ifade etti. 'BM ve diğer yardım kuruluşlarınca Afganistan’a gerekli insani yardımların ulaştırılması hususuna' değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2015’teki Suriyeli göçmen dalgasına benzer bir tecrübeyi yaşamayı hiçkimsenin istemeyeceğini, Almanya ve Avrupa Birliği’nin bu minvalde Afgan göçünün yükünü taşıyan komşu ülkelere destek sağlaması gerektiğini' dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin konuyu sadece sınır güvenliğine indirgediğine dikkati çekerek, 'Türkiye’nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını' vurguladı. Türkiye’nin 18 Mart Mutabakatı’nın tüm boyutlarıyla hayata geçirilmesine dair haklı beklentisine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması gibi konularda Avrupa Birliği’nin süratle adım atması gerektiğini ifade etti.
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almanya, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

15:16 14.09.2021 (güncellendi: 15:33 14.09.2021)
© AA / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'i kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© AA / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 60. yıl dönümü vesilesiyle geçen cuma günü düzenlenen panelde Almanya’daki Türk toplumu ve Türkiye hakkında sarf ettiği güzel sözleri dolayısıyla teşekkür etti.

'Almanya ve AB'nin Afgan göçünün yükünü taşıyan ülkelere destek sağlaması gerekir'

Türkiye ve Almanya’nın NATO müttefikleri olarak Afganistan’dan tahliye sürecinde takdire şayan bir dayanışma ve koordinasyon sergilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı anlayışı Afganistan’ın içinden geçtiği bu kritik dönemde sürdürmek gerektiğini ifade etti.
'BM ve diğer yardım kuruluşlarınca Afganistan’a gerekli insani yardımların ulaştırılması hususuna' değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2015’teki Suriyeli göçmen dalgasına benzer bir tecrübeyi yaşamayı hiçkimsenin istemeyeceğini, Almanya ve Avrupa Birliği’nin bu minvalde Afgan göçünün yükünü taşıyan komşu ülkelere destek sağlaması gerektiğini' dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin konuyu sadece sınır güvenliğine indirgediğine dikkati çekerek, 'Türkiye’nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını' vurguladı.
Türkiye’nin 18 Mart Mutabakatı’nın tüm boyutlarıyla hayata geçirilmesine dair haklı beklentisine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması gibi konularda Avrupa Birliği’nin süratle adım atması gerektiğini ifade etti.
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