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https://tr.sputniknews.com/20210914/devlet-denetleme-kurulundan-thk-raporu-21-ucaktan-15i-faal-degil-4-sirket-borca-batik-1048891467.html
Devlet Denetleme Kurulu'ndan THK raporu: 21 uçaktan 15'i faal değil, 4 şirket 'borca batık'
Devlet Denetleme Kurulu'ndan THK raporu: 21 uçaktan 15'i faal değil, 4 şirket 'borca batık'
Devlet Denetleme Kurulu, Türk Hava Kurumu'na (THK) ilişkin denetimini tamamladı. Rapora göre, 15 uçak gayri faal, 6 uçak ise bakımda ya da bekler durumda... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T13:06+0300
2021-09-14T13:07+0300
türkiye
uçak
thk
borç
yeniden yapılandırma
devlet denetleme kurulu (ddk)
yangın söndürme
envanter
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Devlet Denetleme Kurulu (DDK), son dönemde yangın söndürme uçaklarıyla gündeme gelen Türk Hava Kurumu'na ilişkin denetimini tamamladı.Kurul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinin 2009-2019 dönemine ilişkin tüm iş ve işlemleri ile hesaplarını mercek altına aldı.Denetim kapsamında, THK envanterine kayıtlı 21 yangın söndürme uçağının durumu da incelendi. Buna göre, 15 uçak gayri faal durumda.Kurumun bankalara olan toplam borcu ise 1 milyar 214 milyon 46 bin 587 TL. (1 milyar 214 milyon 46 bin 587 TL, 71 milyon 776 bin 909 euro ve 484 bin 476 ABD doları) Raporda, faaliyetleri devam eden 8 THK Havacılık Vakfı şirketinden 4'ünün 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında 'borca batık', 4'ünün ise 'sermayenin tamamen kaybı' durumunda bulunduğu belirtildi.6 uçak bakımda ya da bekler durumda6 uçağın ise ya bakımda ya da bekler durumda olduğu belirlendi. 6 adet CL-215 tipi yangın söndürme uçağıyla ilgili 2020 Haziran ayı itibarıyla güncellenen teknik rapora göre, 2 uçak toplam 2 milyon 194 bin dolar değerinde malzeme bekler durumda.Ayrıca 2020 yılının mart ayında yapılması gereken AD uygulaması, yani uçuşa elverişlilik yönergesi kapsamındaki uygulamalar, ekonomik gerekçelerle yapılmadığı kaydedildi.Yeniden yapılandırma önerisiRaporda, THK'nın etkinliğinin artırılması için 116 öneri de yer aldı. Onlardan en dikkat çekeni, kurumun yeniden yapılandırılması önerisi.Ayrıca sorumluluğu bulunan eski THK başkan ve görevlileriyle şirket yetkilileri hakkında cezai, hukuki, idari ve mali değerlendirmeler yapılması da öneriler arasında yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20210907/thk-kayyum-heyeti-baskani-ascinin-istifa-dilekcesi-ortaya-cikti--1048677113.html
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uçak, thk, borç, yeniden yapılandırma, devlet denetleme kurulu (ddk), yangın söndürme, envanter

Devlet Denetleme Kurulu'ndan THK raporu: 21 uçaktan 15'i faal değil, 4 şirket 'borca batık'

13:06 14.09.2021 (güncellendi: 13:07 14.09.2021)
© AATHK
THK - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© AA
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Devlet Denetleme Kurulu, Türk Hava Kurumu'na (THK) ilişkin denetimini tamamladı. Rapora göre, 15 uçak gayri faal, 6 uçak ise bakımda ya da bekler durumda. Kurumun bankalara olan toplam borcu ise yaklaşık 2 milyar lira. Raporda, faaliyetleri devam eden 8 THK Havacılık Vakfı şirketinden 4'ünün 'borca batık' olduğu ifade edildi.
Devlet Denetleme Kurulu (DDK), son dönemde yangın söndürme uçaklarıyla gündeme gelen Türk Hava Kurumu'na ilişkin denetimini tamamladı.
Kurul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinin 2009-2019 dönemine ilişkin tüm iş ve işlemleri ile hesaplarını mercek altına aldı.

Denetim kapsamında, THK envanterine kayıtlı 21 yangın söndürme uçağının durumu da incelendi. Buna göre, 15 uçak gayri faal durumda.
Kurumun bankalara olan toplam borcu ise 1 milyar 214 milyon 46 bin 587 TL. (1 milyar 214 milyon 46 bin 587 TL, 71 milyon 776 bin 909 euro ve 484 bin 476 ABD doları)
Raporda, faaliyetleri devam eden 8 THK Havacılık Vakfı şirketinden 4'ünün 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında 'borca batık', 4'ünün ise 'sermayenin tamamen kaybı' durumunda bulunduğu belirtildi.
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6 uçak bakımda ya da bekler durumda

6 uçağın ise ya bakımda ya da bekler durumda olduğu belirlendi. 6 adet CL-215 tipi yangın söndürme uçağıyla ilgili 2020 Haziran ayı itibarıyla güncellenen teknik rapora göre, 2 uçak toplam 2 milyon 194 bin dolar değerinde malzeme bekler durumda.

Ayrıca 2020 yılının mart ayında yapılması gereken AD uygulaması, yani uçuşa elverişlilik yönergesi kapsamındaki uygulamalar, ekonomik gerekçelerle yapılmadığı kaydedildi.

Yeniden yapılandırma önerisi

Raporda, THK'nın etkinliğinin artırılması için 116 öneri de yer aldı. Onlardan en dikkat çekeni, kurumun yeniden yapılandırılması önerisi.

Ayrıca sorumluluğu bulunan eski THK başkan ve görevlileriyle şirket yetkilileri hakkında cezai, hukuki, idari ve mali değerlendirmeler yapılması da öneriler arasında yer aldı.
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