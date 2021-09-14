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Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bisikletiyle dünya turu yapan Japon turist Shogan Kameda'yı (45) bıçaklayan D.B. tutuklandı. Turistin sağlık durumunun iyi olduğu... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T11:54+0300
2021-09-14T11:54+0300
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Japonya'dan 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. Kameda'nın Muş'tan sonraki durağı Elazığ oldu.Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, 11 Eylül'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kameda, yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Ameliyata alınan Kameda'nın uyluk kısmındaki kanama durduruldu ve kasları tedavi edildi. Japon turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedavisi süren Kameda'nın tetkik sonuçlarına göre taburcu edilmesi bekleniyor.Bu arada polis ekipleri Kameda'yı bıçaklayan kimliği tespit edilen D.B.'yi kısa yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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türkiye, japonya, yaşam, turist

Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şüpheli tutuklandı

11:54 14.09.2021
© DHA12 yıl önce bisikletiyle Japonya'dan dünya turuna çıktı, Elazığ'da bıçaklandı
12 yıl önce bisikletiyle Japonya'dan dünya turuna çıktı, Elazığ'da bıçaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© DHA
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bisikletiyle dünya turu yapan Japon turist Shogan Kameda'yı (45) bıçaklayan D.B. tutuklandı. Turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Japonya'dan 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. Kameda'nın Muş'tan sonraki durağı Elazığ oldu.
Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, 11 Eylül'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kameda, yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan Kameda'nın uyluk kısmındaki kanama durduruldu ve kasları tedavi edildi. Japon turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedavisi süren Kameda'nın tetkik sonuçlarına göre taburcu edilmesi bekleniyor.
Bu arada polis ekipleri Kameda'yı bıçaklayan kimliği tespit edilen D.B.'yi kısa yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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