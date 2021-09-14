https://tr.sputniknews.com/20210914/erbas-cezaevleri-hastaneler-universite-kampusleri-vb-yerlerde-d-grubu-kuran-kurslari-aciyoruz-1048898513.html

Erbaş: Cezaevleri, hastaneler, üniversite kampüsleri vb. yerlerde D grubu Kur’an kursları açıyoruz

Erbaş: Cezaevleri, hastaneler, üniversite kampüsleri vb. yerlerde D grubu Kur’an kursları açıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastaneler, YURT-KUR, üniversite kampüsleri vb. yerlerde D grubu... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T16:27+0300

2021-09-14T16:27+0300

2021-09-14T16:29+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

hastane

cezaevi

kuran

kampüs

ali erbaş

kurs

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kişisel Twitter hesabında yeni bir açıklama yaptı. Erbaş, TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastaneler, YURT-KUR, üniversite kampüsleri ve benzeri yerlerde D grubu Kur'an kursları açacaklarını söyledi. Erbaş, "Cenab-ı Hak hayırlı ve bereketli eylesin" dedi.D grubu Kur'an kursları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde şöyle tanımlanıyor: "Başkanlığımızca kamu kurum ve kuruluşları öncelikli olmak üzere eğitim-öğretim yılı içerisinde en fazla bir yıl süreli açılacak olan gündüzlü kurslardır. İhtiyaç olması halinde gerekli şartları taşımak kaydıyla D grubu gündüzlü veya yatılı Yaz Kur’an Kursları açılabilir."

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diyanet işleri başkanlığı, hastane, cezaevi, kuran, kampüs, ali erbaş, kurs