Erdoğan: Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İşçilerle Buluşma' programında açıklamalarda bulundu.Sözlerine "Hayata İETT'de işçi olarak başlamış, daha sonra kendi işini kurmuş, siyasetin her kademesinde bulunmuş, büyükşehir belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı makamına gelmiş bir kardeşinizim" diye başlayan Erdoğan, devamında "Emeğiyle, alın teriyle, beden gücüyle çalışmanın hem yorgunluğunu hem de bu şekilde evine helal rızık götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz. Çalışmak kadar emeğinin karşılığını hakkıyla almanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız" ifadesini kullandı.Erdoğan, 'gerektiğinde bütçe imkanlarını zorlama, gerektiğinde başka kalemlerden fedakarlık yapma pahasına tercihlerini hep çalışanların emeklerinin karşılığını verme istikametinde kullandıklarını' söyledi. 'Milli gelirimiz TL olarak yaklaşık 11 kat yükselirken, asgari ücret 16 kata yakın arttı''Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırmış, çalışanların gelir seviyesini kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğunun unutulmaması gerektiğini' belirten Erdoğan, "Milli gelirimiz TL olarak yaklaşık 11 kat yükselirken, asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden. Aynı fevkalede yükselişi emekli maaşlarında da görmek mümkün. 27 kat artan emekli maaşları vardır" diye konuştu.'Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor'Erdoğan, "Toplu sözleşme görüşmelerinde hep çalışanlarımızın gelirlerini ve refahlarını yükseltecek formüller üzerinde durduk" dedi. "Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor" açıklamasında bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:"Eğer bu ülkenin kazancından 84 milyonun tamamının faydalanmasını temin etmeyeceksek, bunca gayrete, mücadeleye, kavgaya ne gerek var? 'Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz' derken, bunu sadece şu veya bu kesim için değil. İşçisinden memuruna, esnafından emeklisine, her kesim için söylüyoruz.'Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür'Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe her bir vatandaşımızın refah seviyesi artacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. Biz millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe bu hedefe ulaşmamıza kimse engel olamaz. Ülkemizin siyasetten ekonomiye, savunmadan altyapıya, her alanda katettiği mesafeyi görenlerin panikleri, doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor."

