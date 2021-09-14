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https://tr.sputniknews.com/20210914/erdoganmill-egitim-surasini-bu-yil-1-3-aralik-tarihleri-arasinda-toplama-karari-aldik-1048906251.html
Erdoğan: Milli Eğitim Şurası’nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık
Erdoğan: Milli Eğitim Şurası’nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T22:19+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
milli eğitim bakanlığı
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Millî Eğitim Şûrası’nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Millî Eğitim Şûrası’nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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recep tayyip erdoğan, milli eğitim bakanlığı

Erdoğan: Milli Eğitim Şurası’nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık

22:19 14.09.2021
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Millî Eğitim Şûrası’nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Millî Eğitim Şûrası’nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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