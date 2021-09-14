https://tr.sputniknews.com/20210914/esenyurtta-bulustugu-kadinin-parasini-caldi-hesabi-odeyip-kacti-1048888598.html

Esenyurt'ta buluştuğu kadının parasını çaldı, hesabı ödeyip kaçtı

Esenyurt'ta buluştuğu kadının parasını çaldı, hesabı ödeyip kaçtı

Esenyurt'ta, bir kişi sosyal medyada tanışıp, kafede buluştuğu kadının çantasından para çalıp, hesabı ödedikten sonra kaçtı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T11:28+0300

2021-09-14T11:28+0300

2021-09-14T11:28+0300

yaşam

türkiye

kafe

hırsızlık

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8 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda bulunan kafede iddiaya göre, bir kadın, internetten tanıştığı bir kişi ile buluştu. Bir süre buluştuğu kişiyle sohbet eden kadın, daha sonra tuvalete gitmek için masadan kalktı. Masada tek kalan adam, kadının çantasında bulunan bir miktar parayı alarak cebine koydu. Daha sonra garsondan hesabı isteyip, ödeme yaptıktan sonra buradan ayrıldı. Masaya geri dönen kadın, çantasını kurcaladığında parasının olmadığını gördü. Kafe çalışanlarına durumu anlatan kadın, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Görüntülerde yaşanan hırsızlığın ortaya çıkması üzerine kayıtlarla beraber polis merkezine giden kadın, şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.'Hesabı ödeyip kalkıp gidiyor'Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan kafe çalışanı Furkan Özkan, "Hanımefendi ve beyefendi kafeye geldi. Daha sonra hanımefendi tuvalete giderken, beyefendi benden hesabı istedi. Beyefendi o sırada hesabı ödeyip, kalkıp gitti. Ondan sonra hanımefendi parasının olmadığını fark etti. Bize danıştı. Biz de o sırada güvenlik kamerasından bakınca durumu fark ettik" dedi.

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türkiye, kafe, hırsızlık