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https://tr.sputniknews.com/20210914/faroe-adalarinda-kanli-av-bin-500-yunus-katledildi-1048900529.html
Faroe Adaları'nda kanlı av: Bin 500 yunus bir gecede katledildi
Faroe Adaları'nda kanlı av: Bin 500 yunus bir gecede katledildi
Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda rekor sayıda beyaz yanlı yunus öldürüldü. Av sırasında bin 500 civarında yunusun katledildiği bildirildi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T17:28+0300
2021-09-14T17:31+0300
dünya
danimarka
faroe adaları
sahil
okyanus
ritüel
yunus
deniz
katliam
av
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Faroe Adaları kıyılarında gerçekleştirilen yunus katliamı, hayvan hakları aktivistleri ve kuruluşlarının tepkisine neden oldu.Danimarka'da 'grindadrap' olarak bilinen 'yerli balina avcılığı' ritüelinin bir parçası olan yunus avında bir gecede bin 500 civarında yunusun öldürüldüğü belirlendi. Özerk bir konuma sahip olan Faroe Adaları, deniz memelilerinin avlanılmasına izin veren tek AB bölgesi olarak biliniyor. Grindadrap sırasında motorlu teknelerle kıyıya sürülen yunuslar; zıpkınlar, çeşitli bıçaklar ve hatta elektrikli aletlerle katlediliyor. Yerel basının aktardığına göre, bin 428 yunusun öldürülmesiyle birlikte, kaydedilen görüntülerde sahillerin kan rengine büründüğü görüldü.
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danimarka, faroe adaları, sahil, okyanus, ritüel, yunus, deniz, katliam, av, memeli canlılar, yerli, balık

Faroe Adaları'nda kanlı av: Bin 500 yunus bir gecede katledildi

17:28 14.09.2021 (güncellendi: 17:31 14.09.2021)
© Fotoğraf : RTFaroe Adaları'nda kanlı av: Bin 500 yunus katledildi
Faroe Adaları'nda kanlı av: Bin 500 yunus katledildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© Fotoğraf : RT
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Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda rekor sayıda beyaz yanlı yunus öldürüldü. Av sırasında bin 500 civarında yunusun katledildiği bildirildi.
Faroe Adaları kıyılarında gerçekleştirilen yunus katliamı, hayvan hakları aktivistleri ve kuruluşlarının tepkisine neden oldu.
Danimarka'da 'grindadrap' olarak bilinen 'yerli balina avcılığı' ritüelinin bir parçası olan yunus avında bir gecede bin 500 civarında yunusun öldürüldüğü belirlendi.
Özerk bir konuma sahip olan Faroe Adaları, deniz memelilerinin avlanılmasına izin veren tek AB bölgesi olarak biliniyor.
Grindadrap sırasında motorlu teknelerle kıyıya sürülen yunuslar; zıpkınlar, çeşitli bıçaklar ve hatta elektrikli aletlerle katlediliyor.
Yerel basının aktardığına göre, bin 428 yunusun öldürülmesiyle birlikte, kaydedilen görüntülerde sahillerin kan rengine büründüğü görüldü.
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