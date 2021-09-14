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Faroe Adaları'nda kanlı av: Bin 500 yunus bir gecede katledildi
17:28 14.09.2021 (güncellendi: 17:31 14.09.2021)
© Fotoğraf : RTFaroe Adaları'nda kanlı av: Bin 500 yunus katledildi
© Fotoğraf : RT
Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda rekor sayıda beyaz yanlı yunus öldürüldü. Av sırasında bin 500 civarında yunusun katledildiği bildirildi.
Faroe Adaları kıyılarında gerçekleştirilen yunus katliamı, hayvan hakları aktivistleri ve kuruluşlarının tepkisine neden oldu.
Last night 1428 white side dolphins were slaughtered on the Faroe Islands what utter cruel barbaric bastards (photo courtesy of @seashepherd_uk ) @ZacGoldsmith @peterjameshall_ @whalesorg pic.twitter.com/K442OCxaQO— dominic dyer (@domdyer70) September 13, 2021
Danimarka'da 'grindadrap' olarak bilinen 'yerli balina avcılığı' ritüelinin bir parçası olan yunus avında bir gecede bin 500 civarında yunusun öldürüldüğü belirlendi.
@MettePrime It is time for DENMARK to stop the bloody slaughter in the Faroe Islands! Yesterday over 1,400 dolphins were slaughtered! TIME FOR YOU TO ACT! pic.twitter.com/yGlvPvbrX5— peter baldwin (@petethepunk) September 13, 2021
Özerk bir konuma sahip olan Faroe Adaları, deniz memelilerinin avlanılmasına izin veren tek AB bölgesi olarak biliniyor.
A massacre.— Blue Planet Society (@Seasaver) September 13, 2021
An estimated ONE THOUSAND white-sided dolphins cruelly slaughtered in the Faroe Islands last night.
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📷 Palli Asbjornsson Justesen pic.twitter.com/J7UvTVY2bi
Grindadrap sırasında motorlu teknelerle kıyıya sürülen yunuslar; zıpkınlar, çeşitli bıçaklar ve hatta elektrikli aletlerle katlediliyor.
Yerel basının aktardığına göre, bin 428 yunusun öldürülmesiyle birlikte, kaydedilen görüntülerde sahillerin kan rengine büründüğü görüldü.