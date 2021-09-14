https://tr.sputniknews.com/20210914/faroe-adalarinda-kanli-av-bin-500-yunus-katledildi-1048900529.html

Faroe Adaları'nda kanlı av: Bin 500 yunus bir gecede katledildi

Faroe Adaları'nda kanlı av: Bin 500 yunus bir gecede katledildi

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda rekor sayıda beyaz yanlı yunus öldürüldü. Av sırasında bin 500 civarında yunusun katledildiği bildirildi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T17:28+0300

2021-09-14T17:28+0300

2021-09-14T17:31+0300

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Faroe Adaları kıyılarında gerçekleştirilen yunus katliamı, hayvan hakları aktivistleri ve kuruluşlarının tepkisine neden oldu.Danimarka'da 'grindadrap' olarak bilinen 'yerli balina avcılığı' ritüelinin bir parçası olan yunus avında bir gecede bin 500 civarında yunusun öldürüldüğü belirlendi. Özerk bir konuma sahip olan Faroe Adaları, deniz memelilerinin avlanılmasına izin veren tek AB bölgesi olarak biliniyor. Grindadrap sırasında motorlu teknelerle kıyıya sürülen yunuslar; zıpkınlar, çeşitli bıçaklar ve hatta elektrikli aletlerle katlediliyor. Yerel basının aktardığına göre, bin 428 yunusun öldürülmesiyle birlikte, kaydedilen görüntülerde sahillerin kan rengine büründüğü görüldü.

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