https://tr.sputniknews.com/20210914/fifa-22nin-en-yuksek-reytingli-oyunculari-belli-oldu-1048892215.html

FIFA 22'nin en yüksek reytingli oyuncuları belli oldu

FIFA 22'nin en yüksek reytingli oyuncuları belli oldu

Electronic Arts , dünyanın en popüler futbol oyunu FIFA 22'deki 22 oyuncunun reytinglerini açıkladı. İlk sırada Lionel Messi yer aldı. Messi'yi Bayern Münih'in... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T13:18+0300

2021-09-14T13:18+0300

2021-09-14T13:18+0300

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lionel messi

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Video oyun şirketi Electronic Arts (EA) tarafından geliştirilen ve yayımlanan dünyanın en popüler futbol oyunlardan olan FIFA 22'nin oyuncu reytingleri resmen açıklandı.FIFA 22 reytingleri son bir kaç gündür gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Kapakta yer alan Kylian Mbappe ile Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham, puanlarını sosyal medyadan takipçilerine duyurmuştu.EA Sports'tan önce Manchester City, Borussia Dortmund, Real Madrid ve PSG de bazı oyuncularının reytingleringi kamuoyuyla paylaşmıştı. NTV'nin aktardığına göre, EA Sports ise ilk 22 reytingdeki ismi dün açıkladı.Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ise 92 puanla ikinci sırada yer aldı.Lewandowski'yi 91'er puanla Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappe, Neymar ve Jan Oblak takip etti.EA Sports, FIFA 22'de Iker Casillas, Cafu ve Robin van Persie gibi üç ismin de ikonlar kategorisinde yer alacağını açıkladı. İkonlar kategorisindeki oyuncu sayısı ise 103'e çıktı.FIFA 22'nin en yüksek reytinge sahip 22 oyuncusu şöyle:

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spor, futbol, reyting, cristiano ronaldo, lionel messi