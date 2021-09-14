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FIFA 22'nin en yüksek reytingli oyuncuları belli oldu
© AFP 2021Cristiano Ronaldo, Lionel Messi
© AFP 2021
Electronic Arts , dünyanın en popüler futbol oyunu FIFA 22'deki 22 oyuncunun reytinglerini açıkladı. İlk sırada Lionel Messi yer aldı. Messi'yi Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski takip etti.
Video oyun şirketi Electronic Arts (EA) tarafından geliştirilen ve yayımlanan dünyanın en popüler futbol oyunlardan olan FIFA 22'nin oyuncu reytingleri resmen açıklandı.
FIFA 22 reytingleri son bir kaç gündür gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Kapakta yer alan Kylian Mbappe ile Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham, puanlarını sosyal medyadan takipçilerine duyurmuştu.
EA Sports'tan önce Manchester City, Borussia Dortmund, Real Madrid ve PSG de bazı oyuncularının reytingleringi kamuoyuyla paylaşmıştı.
NTV'nin aktardığına göre, EA Sports ise ilk 22 reytingdeki ismi dün açıkladı.
Let the debates begin 🗣️ The #FIFA22 Top 22 are here. #FIFARatings— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 13, 2021
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Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ise 92 puanla ikinci sırada yer aldı.
Lewandowski'yi 91'er puanla Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappe, Neymar ve Jan Oblak takip etti.
EA Sports, FIFA 22'de Iker Casillas, Cafu ve Robin van Persie gibi üç ismin de ikonlar kategorisinde yer alacağını açıkladı. İkonlar kategorisindeki oyuncu sayısı ise 103'e çıktı.
FIFA 22'nin en yüksek reytinge sahip 22 oyuncusu şöyle:
1.Lionel Messi – Paris Saint-Germain – 93 reyting
2.Robert Lewandowski – Bayern Munich – 92 reyting
3.Cristiano Ronaldo – Manchester United – 91 reyting
4.Kevin De Bruyne – Manchester City – 91 reyting
5.Kylian Mbappe – Paris Saint-Germain – 91 reyting
6.Neymar Jr – Paris Saint-Germain – 91 reyting
7.Jan Oblak – Atletico Madrid – 91 reyting
8.Harry Kane – Tottenham Hotspur – 90 reyting
9.N'Golo Kante – Chelsea – 90 reyting
10.Manuel Neuer – Bayern Munich – 90 reyting
11.Marc-Andre Ter Stegen – Barcelona – 90 reyting
12.Mohamed Salah – Liverpool – 89 reyting
13.Gianluigi Donnarumma – Paris Saint-Germain – 89 reyting
14.Karim Benzema – Real Madrid – 89 reyting
15.Virgil Van Dijk – Liverpool – 89 reyting
16.Joshua Kimmich – Bayern Munich – 89 reyting
17.Heung-Min Son – Tottenham Hotspur – 89 reyting
18.Alisson – Liverpool – 89 reyting
19.Thibaut Courtois – Real Madrid – 89 reyting
20.Casemiro – Real Madrid – 89 reyting
21.Ederson – Manchester City – 89 reyting
22.Sadio Mane – Liverpool – 89 reyting