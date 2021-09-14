https://tr.sputniknews.com/20210914/galatasarayin-alternatif-formasi-belli-oldu-1048890964.html

Galatasaray'ın alternatif forması belli oldu

Galatasaray'ın alternatif forması belli oldu

Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği alternatif formanın tanıtımı yapıldı. İstanbul'un tutkusundan ilham alındığı belirtilen formada alev ve gül desenleri... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T12:50+0300

2021-09-14T12:50+0300

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yaşam

spor

galatasaray

forma

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Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, yeni sezonda giyeceği 3. formasının tanıtımını yaptı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, beyaz renkte hazırlanan yeni forma için, "Şehrinin tutkusundan ilham aldı, tarih yazmaya geliyor. Lisemizin renkleri ve kurucularımızın hikayesinden esinlenen, alev ve gül desenleriyle bezeli üçüncü formamız yeni zaferlere hazır" ifadeleri kullanıldı.Taraftarların beğenisine sunulan ve satışına başlanan formanın fiyatı 399 TL olarak belirlendi.

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spor, galatasaray, forma