https://tr.sputniknews.com/20210914/genc-kizi-kacirmaya-calisti-hem-kizin-hem-de-kendi-yakinlari-tarafindan-darbedildi-1048894537.html

Genç kızı kaçırmaya çalıştı, hem kızın hem de kendi yakınları tarafından darbedildi

Genç kızı kaçırmaya çalıştı, hem kızın hem de kendi yakınları tarafından darbedildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki S.K.’yi kaçırmak isterken yakalanan 33 yaşındaki İ.K., hem kendi hem de kızın yakınları tarafından öldüresiye dövüldü... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T14:16+0300

2021-09-14T14:16+0300

2021-09-14T14:18+0300

türkiye

kız kaçırma

mersin

benzin istasyonu

darp

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S.K. ismindeki genç kız ile şehir içi dolmuşa binip kaçan İ.K., bir benzin istasyonunda kızın yakınları tarafından yakalandı.S.K. dolmuşun arka kapısından babası tarafından indirildikten sonra kızın ailesi dolmuşun içerisine girip İ.K.’yi araçtan zorla indirdi. İ.K. indirildikten sonra tekme, tokat ve sopayla dövüldü.Yere yığılan İ.K. yaklaşık 20 dakika yerde uzanmış halde bekledi. Kimsenin müdahale etmediği ve seyrettiği gencin yakınları bir araçla olay yerine geldi. İ.K., yakınları olduğu iddia edilen grup tarafından da dövülmeye başlandı. Kan içinde kalan İ.K. bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalktı. Sendeleyerek yürüyemeye çalışan genç, istasyonun diğer tarafında yine dayak yedi.Hayati tehlikesi devam ediyorDiğer tarafta da S.K. kendi yakınları tarafından dövüldü.Olay yerine gelen ambulans, yaralı İ.K.'yi hastaneye götürdü. Yoğun bakımdaki İ.K.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.Olay yerinde çalışma yapan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 7 kişiden H.T.K., İ.G., Ü.C. ve İ.K. adlı zanlılar tutuklandı.

türkiye

mersin

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kız kaçırma, mersin, benzin istasyonu, darp