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https://tr.sputniknews.com/20210914/genc-kizi-kacirmaya-calisti-hem-kizin-hem-de-kendi-yakinlari-tarafindan-darbedildi-1048894537.html
Genç kızı kaçırmaya çalıştı, hem kızın hem de kendi yakınları tarafından darbedildi
Genç kızı kaçırmaya çalıştı, hem kızın hem de kendi yakınları tarafından darbedildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki S.K.’yi kaçırmak isterken yakalanan 33 yaşındaki İ.K., hem kendi hem de kızın yakınları tarafından öldüresiye dövüldü... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T14:16+0300
2021-09-14T14:18+0300
türkiye
kız kaçırma
mersin
benzin istasyonu
darp
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S.K. ismindeki genç kız ile şehir içi dolmuşa binip kaçan İ.K., bir benzin istasyonunda kızın yakınları tarafından yakalandı.S.K. dolmuşun arka kapısından babası tarafından indirildikten sonra kızın ailesi dolmuşun içerisine girip İ.K.’yi araçtan zorla indirdi. İ.K. indirildikten sonra tekme, tokat ve sopayla dövüldü.Yere yığılan İ.K. yaklaşık 20 dakika yerde uzanmış halde bekledi. Kimsenin müdahale etmediği ve seyrettiği gencin yakınları bir araçla olay yerine geldi. İ.K., yakınları olduğu iddia edilen grup tarafından da dövülmeye başlandı. Kan içinde kalan İ.K. bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalktı. Sendeleyerek yürüyemeye çalışan genç, istasyonun diğer tarafında yine dayak yedi.Hayati tehlikesi devam ediyorDiğer tarafta da S.K. kendi yakınları tarafından dövüldü.Olay yerine gelen ambulans, yaralı İ.K.'yi hastaneye götürdü. Yoğun bakımdaki İ.K.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.Olay yerinde çalışma yapan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 7 kişiden H.T.K., İ.G., Ü.C. ve İ.K. adlı zanlılar tutuklandı.
türkiye
mersin
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kız kaçırma, mersin, benzin istasyonu, darp

Genç kızı kaçırmaya çalıştı, hem kızın hem de kendi yakınları tarafından darbedildi

14:16 14.09.2021 (güncellendi: 14:18 14.09.2021)
© İHA / ERSOY YALÇIN-AW417368Dolmuşla kız kaçırmaya çalışan 33 yaşındaki adam, darp, Mersin
Dolmuşla kız kaçırmaya çalışan 33 yaşındaki adam, darp, Mersin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© İHA / ERSOY YALÇIN-AW417368
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki S.K.’yi kaçırmak isterken yakalanan 33 yaşındaki İ.K., hem kendi hem de kızın yakınları tarafından öldüresiye dövüldü. Hastanede ölüm kalım mücadelesi veren genci döven 3 zanlı tutuklandı.
S.K. ismindeki genç kız ile şehir içi dolmuşa binip kaçan İ.K., bir benzin istasyonunda kızın yakınları tarafından yakalandı.
S.K. dolmuşun arka kapısından babası tarafından indirildikten sonra kızın ailesi dolmuşun içerisine girip İ.K.’yi araçtan zorla indirdi. İ.K. indirildikten sonra tekme, tokat ve sopayla dövüldü.
Yere yığılan İ.K. yaklaşık 20 dakika yerde uzanmış halde bekledi. Kimsenin müdahale etmediği ve seyrettiği gencin yakınları bir araçla olay yerine geldi. İ.K., yakınları olduğu iddia edilen grup tarafından da dövülmeye başlandı. Kan içinde kalan İ.K. bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalktı. Sendeleyerek yürüyemeye çalışan genç, istasyonun diğer tarafında yine dayak yedi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Diğer tarafta da S.K. kendi yakınları tarafından dövüldü.
Olay yerine gelen ambulans, yaralı İ.K.'yi hastaneye götürdü. Yoğun bakımdaki İ.K.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.
Olay yerinde çalışma yapan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 7 kişiden H.T.K., İ.G., Ü.C. ve İ.K. adlı zanlılar tutuklandı.
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