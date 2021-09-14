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https://tr.sputniknews.com/20210914/gobeklitepe-bmde-sergilenecek-1048884043.html
Göbeklitepe BM'de sergilenecek
Göbeklitepe BM'de sergilenecek
Göbeklitepe'de bulunan dikili taşın bir kopyası, BM binasının bahçesinde sergilenecek. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T06:48+0300
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UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde bulunan 12 bin yıllık Göbeklitepe'de bulunan dikili taşın bir kopyası New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenecek. Beş buçuk metrelik 'P18' numaralı taşın Birleşmiş Milletler bahçesine yerleştirilmesi törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
https://tr.sputniknews.com/20210908/gobeklitepe-sanal-gerceklik-ortamina-uyarlanarak-istanbulda-sergilenecek-1048732220.html
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abd, türkiye, new york, göbeklitepe

Göbeklitepe BM'de sergilenecek

06:48 14.09.2021
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL-AW843301Mardin’in Dargeçit ilçesinde, yaklaşık 11 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı gün yüzüne çıkarıldı. Yapının, Göbeklitepe ile yaşıt olduğu kaydedildi.
Mardin’in Dargeçit ilçesinde, yaklaşık 11 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı gün yüzüne çıkarıldı. Yapının, Göbeklitepe ile yaşıt olduğu kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL-AW843301
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Göbeklitepe'de bulunan dikili taşın bir kopyası, BM binasının bahçesinde sergilenecek.
UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde bulunan 12 bin yıllık Göbeklitepe'de bulunan dikili taşın bir kopyası New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenecek.
Beş buçuk metrelik 'P18' numaralı taşın Birleşmiş Milletler bahçesine yerleştirilmesi törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, sıcak hava balonuyla resmi uçuşlar başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
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Göbeklitepe, sanal gerçeklik ortamına uyarlanarak İstanbul'da sergilenecek
8 Eylül, 16:38
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