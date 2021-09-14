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https://tr.sputniknews.com/20210914/gobeklitepe-bmde-sergilenecek-1048884043.html
Göbeklitepe BM'de sergilenecek
Göbeklitepe BM'de sergilenecek
Göbeklitepe'de bulunan dikili taşın bir kopyası, BM binasının bahçesinde sergilenecek. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T06:48+0300
2021-09-14T06:48+0300
2021-09-14T06:47+0300
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UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde bulunan 12 bin yıllık Göbeklitepe'de bulunan dikili taşın bir kopyası New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenecek. Beş buçuk metrelik 'P18' numaralı taşın Birleşmiş Milletler bahçesine yerleştirilmesi törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
https://tr.sputniknews.com/20210908/gobeklitepe-sanal-gerceklik-ortamina-uyarlanarak-istanbulda-sergilenecek-1048732220.html
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Göbeklitepe BM'de sergilenecek
Göbeklitepe'de bulunan dikili taşın bir kopyası, BM binasının bahçesinde sergilenecek.
UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde bulunan 12 bin yıllık Göbeklitepe'de bulunan dikili taşın bir kopyası New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenecek.
Beş buçuk metrelik
'P18' numaralı taşın Birleşmiş Milletler bahçesine yerleştirilmesi törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.