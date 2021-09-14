https://tr.sputniknews.com/20210914/guney-kore-googlea-177-milyon-dolar-ceza-kesti-1048887586.html

Güney Kore, Google'a 177 milyon dolar ceza kesti

Güney Kore, Google'a 177 milyon dolar ceza kesti

Güney Kore, Google'ın Android işletim sisteminin özelleştirilmiş versiyonunu engellemesinden dolayı şirkete 177 milyon dolar ceza verdi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T10:48+0300

2021-09-14T10:48+0300

2021-09-14T10:48+0300

güney kore

google

android

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1044474066_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8cf359c2dd8f9fabec49813abc9e2fe4.jpg

Güney Kore'nin rekabet kurumu, Google'ın Android işletim sisteminin özelleştirilmiş versiyonunu engellemesinden dolayı ABD'li şirkete 207 milyar won (176.64 milyon dolar) ceza verilmesine hükmetti.Güney Kore rekabet kurumu KFTC, cihaz üreticileriyle yapılan anlaşma koşullarının Google’ın piyasadaki baskın pozisyonunu kötüye kullanması anlamına geldiğini ve bunun da mobil işletim sistemi pazarındaki rekabeti kısıtladığını belirtti.KFTC, bunun şimdiye kadar verdiği en büyük dokuzuncu para cezası olabileceğini söyledi.Google ise temyize gitmeyi planladığını belirterek, bu cezanın Android’in diğer programlarla uyumluluğu ile sağlanan faydaları hiçe saydığını ve kullanıcıların faydalandıkları avantajları zayıflattığını açıkladı.Google’a verilen ceza, Güney Kore’nin 'Google karşıtı yasa' olarak da adlandırılan Telekomünikasyon İşletme Yasası’nda yaptığı değişikliklerin yürürlüğe girdiği gün açıklandı.Bu yasada yapılan son değişikliklerle Google gibi online uygulama mağazası işletmecileri, artık yazılım geliştiricileri kendi ücretli sistemlerini kullanmaları konusunda zorlayamayacak.

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

güney kore, google, android