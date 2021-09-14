https://tr.sputniknews.com/20210914/hollandada-sosyal-mesafe-kurali-kaldiriliyor--1048907026.html

Hollanda'da sosyal mesafe kuralı kaldırılıyor

Hollanda'da sosyal mesafe kuralı kaldırılıyor

Hollanda'da hükümet, mücadele kapsamında salgının başından bu yana uygulanan sosyal mesafe kuralının 25 Eylül'den itibaren kaldırılacağını açıkladı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T23:09+0300

2021-09-14T23:09+0300

2021-09-14T23:17+0300

koronavirüs

hollanda

kısıtlama

koronavirüs

sosyal mesafe

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Hollanda'da Başbakan Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, basın toplantısında yaptıkları açıklamada, aralarında sosyal mesafe kuralının da olduğu bir dizi kısıtlamanın 25 Eylül'den sonra uygulanmayacağını bildirdi. Açıklamada, Kovid-19 aşısı olanların, testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin 'daha fazla özgürlükten faydalanabilmesi için' korona kartı uygulamasının başlatılmasının planlandığı kaydedildi.Uygulamanın başlaması halinde kafe, restoran, sinema, tiyatro, festival ve spor etkinliklerine girişlerde sayı sınırlaması kaldırılarak korona kartı uygulaması hayata geçecek.Rutte'nin açıklamasına göre, 25 Eylül itibarıyla, temmuz ayında kapatılan disko ve barlar yeniden açılacak. Söz konusu mekanlar, kafe ve restoranlarda olduğu gibi gece yarısına kadar açık kalacak fakat sabah 06.00'ya kadar kapalı kalmaya devam edecek.Festival, spor faaliyetleri ve açık alanlarda yapılacak etkinliklerde aşı kartı ya da negatif test sonucu ibraz edilmesi kaydıyla koltuk kapasitesinin tamamı, kapalı salonlarda yüzde 75'i kullanılabilecek. Etkinliklerin gece yarısından sonra devam etmesi durumunda içecek servisi durdurulacak. Ortaokul, lise ve yüksekokullarda maske takma zorunluluğu ile sınıflarda bulunabilecek öğrenci sınırlaması kaldırılacak. Toplu taşıma ve havalimanlarında maske kuralı devam etse de platform ve istasyonlarda maske takma zorunluluğu kaldırılacak.Ayrıca ilkokullarda Kovid-19 vakasının görülmesi durumunda tüm sınıfın karantinaya girmesi kuralı da kaldırılacak. Buna göre sınıfta bir öğrencinin virüse yakalanması durumunda sınıfın geri kalanı eğitime yüz yüze devam edecek. Ayrıca evden çalışma tavsiyesi de kaldırıldı.

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hollanda, kısıtlama, koronavirüs, sosyal mesafe