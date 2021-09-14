İçişleri Bakanlığı, aktif siyasi parti sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısının 116 olduğunu açıkladı.
İçişleriBakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'deki aktif siyasi parti sayısıyla ilgili bilgi verildi
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“2020 Yılında Bakanlığımız Genel Sekreterliğine, Siyasi Parti Kuruluşu için başvuran 27 siyasi partiye, 2021 yılı içerisinde ise şu ana kadar 13 siyasi partiye ‘alındı’ belgesi verildi. Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısı 116.”
2020 Yılında Bakanlığımız Genel Sekreterliğine, Siyasi Parti Kuruluşu için başvuran 2️⃣7️⃣ siyasi partiye,
2021 yılı içerisinde ise şu ana kadar 1️⃣3️⃣ siyasi partiye “alındı” belgesi verildi.