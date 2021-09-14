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İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesinde turuncu... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T10:06+0300
2021-09-14T10:06+0300
türkiye
terörle mücadele
içişleri bakanlığı
emniyet
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında, Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği' hatırlatıldı.Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.
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terörle mücadele, içişleri bakanlığı, emniyet

İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

10:06 14.09.2021
© İçişleri Bakanlığıoperasyon - Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu
operasyon - Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© İçişleri Bakanlığı
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Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında, Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği' hatırlatıldı.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.
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