https://tr.sputniknews.com/20210914/icisleri-bakanligi-turuncu-kategorideki-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1048886273.html

İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesinde turuncu... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T10:06+0300

2021-09-14T10:06+0300

2021-09-14T10:06+0300

türkiye

terörle mücadele

içişleri bakanlığı

emniyet

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında, Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği' hatırlatıldı.Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.

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terörle mücadele, içişleri bakanlığı, emniyet