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İmamoğlu: Dünya Başkent Belediye Başkanı ödülünü alan Mansur Başkan’ımıza tebrikler
İmamoğlu: Dünya Başkent Belediye Başkanı ödülünü alan Mansur Başkan’ımıza tebrikler
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T18:50+0300
2021-09-14T18:50+0300
2021-09-14T18:50+0300
türkiye
ankara
mansur yavaş
politika
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ödül
tebrik
ekrem imamoğlu
twitter
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İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkentler arasında Ankara’mıza da bu yakışırdı. Dünya Başkent Belediye Başkanı ödülünü alan Mansur Başkan’ımıza tebrikler" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurmuştu.Yavaş, videolu paylaşımında, "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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ankara, mansur yavaş, politika, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ödül, tebrik, ekrem imamoğlu, twitter
İmamoğlu: Dünya Başkent Belediye Başkanı ödülünü alan Mansur Başkan’ımıza tebrikler
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tebrik etti.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkentler arasında Ankara’mıza da bu yakışırdı. Dünya Başkent Belediye Başkanı ödülünü alan Mansur Başkan’ımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.
Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımla
2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurmuştu. Yavaş
, videolu paylaşımında,
"2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullanmıştı.