https://tr.sputniknews.com/20210914/imamoglu-dunya-baskent-belediye-baskani-odulunu-alan-mansur-baskanimiza-tebrikler-1048902277.html

İmamoğlu: Dünya Başkent Belediye Başkanı ödülünü alan Mansur Başkan’ımıza tebrikler

İmamoğlu: Dünya Başkent Belediye Başkanı ödülünü alan Mansur Başkan’ımıza tebrikler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T18:50+0300

2021-09-14T18:50+0300

2021-09-14T18:50+0300

türkiye

ankara

mansur yavaş

politika

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ödül

tebrik

ekrem imamoğlu

twitter

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İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkentler arasında Ankara’mıza da bu yakışırdı. Dünya Başkent Belediye Başkanı ödülünü alan Mansur Başkan’ımıza tebrikler" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurmuştu.Yavaş, videolu paylaşımında, "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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ankara, mansur yavaş, politika, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ödül, tebrik, ekrem imamoğlu, twitter