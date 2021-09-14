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https://tr.sputniknews.com/20210914/israilden-yunanistana-giden-kucuk-ucak-dustu-1048880200.html
İsrail’den Yunanistan’a giden küçük uçak düştü
İsrail’den Yunanistan’a giden küçük uçak düştü
İsrail’den Yunanistan'a giden küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T01:16+0300
2021-09-14T01:16+0300
2021-09-14T01:20+0300
dünya
israil
yunanistan
uçak
kaza
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İsrail'den Yunanistan’a giden bir küçük uçak Sisam (Samos) Adası yakınlarında düştü. İHaaretz'in aktardığı haberde, İsrail’in Hayfa kentinden Yunanistan’ın Sisam adasına giden uçağın inişe az bir mesafe kala adanın yakınlarında bir noktaya düştüğü belirtildi.Kazada 1'i kadın olmak üzere 2 İsraillinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.
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israil, yunanistan, uçak, kaza
İsrail’den Yunanistan’a giden küçük uçak düştü 01:16 14.09.2021 (güncellendi: 01:20 14.09.2021)
İsrail’den Yunanistan'a giden küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'den Yunanistan’a giden bir küçük uçak Sisam (Samos) Adası yakınlarında düştü. İ
Haaretz
'in
aktardığı haberde
, İsrail’in
Hayfa kentinden Yunanistan’ın Sisam adasına
giden uçağın inişe az bir mesafe kala adanın yakınlarında bir noktaya düştüğü belirtildi.
Kazada 1'i kadın olmak üzere 2 İsraillinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.