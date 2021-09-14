https://tr.sputniknews.com/20210914/israilli-rakibiyle-eslesmemek-icin-tokyo-2020den-cekilen-cezayirli-judocuya-10-yil-men-cezasi-1048896338.html

İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekilen Cezayirli judocuya 10 yıl men cezası

İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekilen Cezayirli judocuya 10 yıl men cezası

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Filistin'e destek vermek amacıyla İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için oyunlardan çekilen Cezayirli judocu Nourine, spordan... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T15:25+0300

2021-09-14T15:25+0300

2021-09-14T15:26+0300

yaşam

2020 tokyo olimpiyatları

israil

filistin

cezayir

men cezası

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Uluslararası Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020'de 73 kiloda mücadele ederken organizasyondan çekilen Cezayirli judocu Fethi Nourine ve antrenörü Amar Benikhlef hakkında açıklanan disiplin soruşturması tamamlandı.Nourine ve antrenörü Benikhlef'in söz konusu eylemiyle olimpiyatları 'politik ve dini propaganda' aracı olarak kullanması gerekçesiyle taraflara spordan 10 yıl men cezası verildi.Yaşanan olayın spor adına kabul edilemez olduğunun vurgulandığı açıklamaya göre, taraflar karara itiraz etmek için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurabilecek.Tokyo 2020'de İsrailli Tohar Butbul ile olası son 32 turu eşleşmesinde karşı karşıya gelmeme kararı alan Nourine ve antrenörü Benikhlef, organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu.Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" ifadelerini kullanmıştı.Nourine, yine Tokyo'da düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası'nda aynı gerekçeyle turnuvadan çekilmişti.

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2020 tokyo olimpiyatları, israil, filistin, cezayir, men cezası