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İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekilen Cezayirli judocuya 10 yıl men cezası
İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekilen Cezayirli judocuya 10 yıl men cezası
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Filistin'e destek vermek amacıyla İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için oyunlardan çekilen Cezayirli judocu Nourine, spordan... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T15:25+0300
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yaşam
2020 tokyo olimpiyatları
israil
filistin
cezayir
men cezası
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Uluslararası Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020'de 73 kiloda mücadele ederken organizasyondan çekilen Cezayirli judocu Fethi Nourine ve antrenörü Amar Benikhlef hakkında açıklanan disiplin soruşturması tamamlandı.Nourine ve antrenörü Benikhlef'in söz konusu eylemiyle olimpiyatları 'politik ve dini propaganda' aracı olarak kullanması gerekçesiyle taraflara spordan 10 yıl men cezası verildi.Yaşanan olayın spor adına kabul edilemez olduğunun vurgulandığı açıklamaya göre, taraflar karara itiraz etmek için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurabilecek.Tokyo 2020'de İsrailli Tohar Butbul ile olası son 32 turu eşleşmesinde karşı karşıya gelmeme kararı alan Nourine ve antrenörü Benikhlef, organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu.Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" ifadelerini kullanmıştı.Nourine, yine Tokyo'da düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası'nda aynı gerekçeyle turnuvadan çekilmişti.
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2020 tokyo olimpiyatları, israil, filistin, cezayir, men cezası

İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekilen Cezayirli judocuya 10 yıl men cezası

15:25 14.09.2021 (güncellendi: 15:26 14.09.2021)
© AACezayirli judocu Fethi Nourine
Cezayirli judocu Fethi Nourine - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© AA
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Filistin'e destek vermek amacıyla İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için oyunlardan çekilen Cezayirli judocu Nourine, spordan 10 yıl men cezası aldı.
Uluslararası Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020'de 73 kiloda mücadele ederken organizasyondan çekilen Cezayirli judocu Fethi Nourine ve antrenörü Amar Benikhlef hakkında açıklanan disiplin soruşturması tamamlandı.
Nourine ve antrenörü Benikhlef'in söz konusu eylemiyle olimpiyatları 'politik ve dini propaganda' aracı olarak kullanması gerekçesiyle taraflara spordan 10 yıl men cezası verildi.
Yaşanan olayın spor adına kabul edilemez olduğunun vurgulandığı açıklamaya göre, taraflar karara itiraz etmek için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurabilecek.
Tokyo 2020'de İsrailli Tohar Butbul ile olası son 32 turu eşleşmesinde karşı karşıya gelmeme kararı alan Nourine ve antrenörü Benikhlef, organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu.
Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" ifadelerini kullanmıştı.
Nourine, yine Tokyo'da düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası'nda aynı gerekçeyle turnuvadan çekilmişti.
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