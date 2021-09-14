https://tr.sputniknews.com/20210914/istanbul-buyuksehir-belediyesi-garajlarda-curutulen-metrobuslerin-fotograflarini-paylasti--1048907661.html

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'garajlarda çürütülen' metrobüslerin fotoğraflarını paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'garajlarda çürütülen' metrobüslerin fotoğraflarını paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti döneminde satın alınan ancak 'kullanıma uygun olmadığı için garajlarda çürütüldüğü' belirtilen metrobüslere ait... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T23:44+0300

2021-09-14T23:44+0300

2021-09-14T23:44+0300

yaşam

ibb

metrobüs

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) şehir tiyatroları

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İBB, fotoğrafların olduğu paylaşıma "İBB'nin AKP döneminde 65 milyon Euro'ya satın aldığı ancak İstanbul'da kullanıma uygun olmadığı için garajlarda çürütülen metrobüsleri yayınlıyoruz" notunu düştü.Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde Hollandalı şirket Advanced Public Trasport Systems'dan (APTS) İstanbul'daki metrobüs projesi için 50 körüklü otobüs satın alınmıştı. Yaşanan arızalar sonucu çok sayıda metrobüs garajlarda bekletiliyordu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ibb, metrobüs, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) şehir tiyatroları